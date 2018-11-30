Türk futbolunun unutulmaz geri dönüşleri!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç'in Sarpsborg takımını 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesi, Türk temsilcilerinin uluslararası organizasyonlardaki geri dönüşlerini hatırlattı.
30 Kasım 2018 Cuma, 19:01:04
Güncelleme: 19:03:26
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Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Norveç temsilcisi Sarpsborg'a konuk olan siyah-beyazlılar, ilk dakikada Rashad Muhammed, 6. dakikada ise Tobias Heintz'ın golleriyle 2-0 geri düştü.
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Beşiktaş, kazanamaması durumunda gruptan çıkma iddiasını yitireceği maçın ilk yarısını bu skorla geride kapattı.
Soğuk hava ve suni çim sahanın futbolcuları zorladığı mücadelenin ikinci yarısında rakibine oranla iyi oynayan siyah-beyazlılar, Jeremain Lens'in 62 ve 90, Vagner Love'ın ise 66. dakikadaki golleriyle geri döndü.
Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısındaki geri dönüşü, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki 2 ve farklı skorla geriden gelip kazandığı maçları akıllara getirdi.
UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ
UEFA'nın Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın geri dönüşünü övdü. Siyah-beyazlı ekibin 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçın gollerini veren UEFA, paylaşımına "Ne geri dönüş ama." ifadesini kullandı. UEFA, kartal emojisini eklediği paylaşımında Beşiktaş'ı alkışladı.