Transferde Pato sürprizi! Geleceği tarih... - Fotomaç
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Transferde Pato sürprizi! Geleceği tarih...
Transferde bomba!.. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Pato'da flaş gelişme... İşte transfere dair detaylar...
21 Şubat 2019 Perşembe 19:44
Güncelleme: 21.02.2019 19:56
Çin kulübü Tianjin Tanhai'de forma giyen Pato'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de büyük takımlarla ismi birçok dönemde anılan Brezilyalı futbolcu Pato, Şubat ayı sonunda kulübüyle sözleşmesini sonlandırabilir.
Çin basınında yer alan haberlere göre; Tianjin Tanhai'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle ödemelerde yaşanan sıkıntılar Pato'nun ayrılığını kolaylaştırıyor.
Brezilya'dan birçok teklif alan oyuncunun Çin ekibi Guanghzou Evergrande tarafından da istendiği ancak yabancı sınırı nedeniyle bu transferin şu anda zorda olduğu belirtildi.
Pato ile devre arasında Galatasaray'da ilgilenmiş ancak transfer için sonuç alınamamıştı.