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18 Mart 2020, Çarşamba
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Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünyada birçok spor organizasyonuna da ara verildi. Dünyanın önde gelen liglerinden Premier Lig, La Liga, Ligue 1 gibi liglere de ara verilirken Türkiye'de de maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Virüsten korunabilmek için kendini kişisel karantinaya alan bazı sporcular da sosyal medya üzerinden karantina günlerini takipçileriyle paylaşıyor. İşte sporcuların karantina günlerinden görüntüler...

18 Mart 2020 Çarşamba 16:05
Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs spor dünyasını da vurdu. Birçok lig ertelenirken oyuncular kendilerini karantinaya aldılar. Karantina günlerini takipçileriyle paylaşan sporcular, paylaşımlarıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte dünyaca ünlü sporcuların karantina günleri...

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Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...

RONALDO

Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...

MESSI

Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...

ARKADIUSZ MILIK

Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...

AUBAMEYANG

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