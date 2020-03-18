Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünyada birçok spor organizasyonuna da ara verildi. Dünyanın önde gelen liglerinden Premier Lig, La Liga, Ligue 1 gibi liglere de ara verilirken Türkiye'de de maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Virüsten korunabilmek için kendini kişisel karantinaya alan bazı sporcular da sosyal medya üzerinden karantina günlerini takipçileriyle paylaşıyor. İşte sporcuların karantina günlerinden görüntüler...