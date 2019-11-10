Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu

"Milletimizin özgürlük mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 81'inci yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Atatürk'ün, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleri ile bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuzluğa taşımak için onun izinden aynı inançla yürümeye devam ediyor; topluma spor kültürünü benimsetme, futbolu yayma, uluslararası organizasyonlarda sürekli var olma hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu vesileyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, hatıraları önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz."