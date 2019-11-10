Spor camiasından 10 Kasım mesajları - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı. İşte mesajlar...
10 Kasım 2019 Pazar 14:00 Güncelleme: 10.11.2019 14:00
Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu
"Milletimizin özgürlük mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 81'inci yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
Atatürk'ün, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleri ile bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuzluğa taşımak için onun izinden aynı inançla yürümeye devam ediyor; topluma spor kültürünü benimsetme, futbolu yayma, uluslararası organizasyonlarda sürekli var olma hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bu vesileyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, hatıraları önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz."

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Türkiye Basketbol Federasyonu
"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz"

Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Türkiye Voleybol Federasyonu
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."


Spor camiasından 10 Kasım mesajları

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu
"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81'inci yılında milletçe rahmet ve minnetle anıyoruz.
Atatürk vatanına adadığı ömrü boyunca; askeri, siyasi ve insani yönleriyle tüm dünyaya örnek bir devlet adamı olmuştur. Onun fikirleri, gelecek nesillere miras bıraktığı en kıymetli yol göstericidir.
Bu düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Galatasaray
Sonsuza kadar kalbimizde yer alacak; düşünceleri, ilke ve inkılâpları ile yolumuzu her zaman aydınlatmaya devam edecek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN