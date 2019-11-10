Spor camiasından 10 Kasım mesajları
Türkiye Futbol Federasyonu
"Milletimizin özgürlük mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 81'inci yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
Atatürk'ün, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleri ile bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuzluğa taşımak için onun izinden aynı inançla yürümeye devam ediyor; topluma spor kültürünü benimsetme, futbolu yayma, uluslararası organizasyonlarda sürekli var olma hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bu vesileyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, hatıraları önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz."
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu
"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81'inci yılında milletçe rahmet ve minnetle anıyoruz.
Atatürk vatanına adadığı ömrü boyunca; askeri, siyasi ve insani yönleriyle tüm dünyaya örnek bir devlet adamı olmuştur. Onun fikirleri, gelecek nesillere miras bıraktığı en kıymetli yol göstericidir.
Bu düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum."