Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçını dünya basını böyle gördü! "Durdurulamıyor"
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Son dakika spor haberi... Gruptaki ikinci maçında Norveç'e konuk olan A Milli Takım'ımız, rakibini 3-0 ile geçerken, ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. Grupta lider durumda buluna ay-yıldızlıların bu galibiyeti dünya basınında da geniş yankı bulurken, İtalyan kaynaklı basın organı La Gazzetta karşılaşma sonrası "Türkiye durdurulamıyor" başlığını attı. İşte dünyada Norveç galibiyetinin yankıları...