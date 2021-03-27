Galeri Futbol Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçını dünya basını böyle gördü! "Durdurulamıyor"

Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçını dünya basını böyle gördü! "Durdurulamıyor"

Son dakika spor haberi... Gruptaki ikinci maçında Norveç'e konuk olan A Milli Takım'ımız, rakibini 3-0 ile geçerken, ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. Grupta lider durumda buluna ay-yıldızlıların bu galibiyeti dünya basınında da geniş yankı bulurken, İtalyan kaynaklı basın organı La Gazzetta karşılaşma sonrası "Türkiye durdurulamıyor" başlığını attı. İşte dünyada Norveç galibiyetinin yankıları...

Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçını dünya basını böyle gördü! "Durdurulamıyor"

Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçını dünya basını böyle gördü! Durdurulamıyor

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeri G Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, gruptaki ilk maçında Hollanda'yı devirirken, ikinci maçta da Norveç'i 3 golle mağlup etmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçını dünya basını böyle gördü! Durdurulamıyor

Ay-yıldızlıların bu başarısı tüm Türkiye'yi sevince boğarken, galibiyetimiz dünya basınında da geniş yankı buldu. İşte o manşetler...

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Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçını dünya basını böyle gördü! Durdurulamıyor

Türkiye, La Rosaleda Stadı'nı Odegaard ve Haaland'lı Norveç'e mezar etti. Maçta sahne almayı başaramayan Haaland, 180 milyon euro'luk bir santrfordan çok uzak bir görüntü çizdi. (Marca)

Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçını dünya basını böyle gördü! Durdurulamıyor

Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın varlık gösteremediği maçın başından sonuna ağırlığını koyarak galip geldi. (AS)

Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçını dünya basını böyle gördü! Durdurulamıyor

Türkiye durdurulamıyor! Çalhanoğlu'lu Türkiye, G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i 3-0 yenerek rakiplerine önemli bir mesaj gönderdi. (La Gazzetta)

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