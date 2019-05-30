Son 10 yıla kazançlarıyla damga vuran futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de bir sezon daha geride kaldı. Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalanan sezonun ardından son 10 yılda kulüplerinden en çok para kazanan oyuncular belli oldu. İşte son 10 sezonda kulüplerinden aslan payı alan futbolcular...
30 Mayıs 2019 Perşembe 10:08
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Spor Toto Süper Lig'de bir sezon daha geride kaldı.
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Ligin bitimiyle birçok tecrübeli futbolcunun da sözleşmeleri sona erdi ve gelecekleri merak konusu olaya başladı.
Bu futbolcular son 10 yılda kulüplerinden büyük bir gelir elde etti.
İşte 10 yılda kulüplerinden en çok para kazanan futbolcular...
İlk sırada 17 sezondur Fenerbahçe formasını giyen Volkan Demirel yer aldı.