Son 10 yıla kazançlarıyla damga vuran futbolcular - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Son 10 yıla kazançlarıyla damga vuran futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de bir sezon daha geride kaldı. Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalanan sezonun ardından son 10 yılda kulüplerinden en çok para kazanan oyuncular belli oldu. İşte son 10 sezonda kulüplerinden aslan payı alan futbolcular...
30 Mayıs 2019 Perşembe 10:08
Son 10 yıla kazançlarıyla damga vuran futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de bir sezon daha geride kaldı.

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Son 10 yıla kazançlarıyla damga vuran futbolcular

Ligin bitimiyle birçok tecrübeli futbolcunun da sözleşmeleri sona erdi ve gelecekleri merak konusu olaya başladı.

Son 10 yıla kazançlarıyla damga vuran futbolcular

Bu futbolcular son 10 yılda kulüplerinden büyük bir gelir elde etti.

Son 10 yıla kazançlarıyla damga vuran futbolcular

İşte 10 yılda kulüplerinden en çok para kazanan futbolcular...

Son 10 yıla kazançlarıyla damga vuran futbolcular

İlk sırada 17 sezondur Fenerbahçe formasını giyen Volkan Demirel yer aldı.

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