Son 10 yıla kazançlarıyla damga vuran futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de bir sezon daha geride kaldı. Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalanan sezonun ardından son 10 yılda kulüplerinden en çok para kazanan oyuncular belli oldu. İşte son 10 sezonda kulüplerinden aslan payı alan futbolcular...

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





