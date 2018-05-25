Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz finalleri
Benfica 5-3 Real Madrid | 1962, Amsterdam |
1965 - 1960 yılları arasında üst üste beş kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid ve 1961'da zafere ulaşan Benfica. O ana dek turnuvada şampiyonluk yaşamış sadece iki takım vardı ve bu defa finalde karşı karşıya geldiler. Real, 2-0 öne geçtiği maçta galibiyete yakın görünüyordu fakat Eusebio'nun önderliğindeki Benfica müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini devirdi. Bu zaferin ardından yönetimle anlaşmazlığa düşen ve takımdan ayrılan antrenör Bela Guttmann'ın sarf ettiği 'Benfica 100 yıl Avrupa şampiyonu olamaz!" sözleri, 'Guttmann Laneti' olarak biliniyor.
Real Madrid 2-1 Bayer Leverkusen | 2002, Glasgow |
O sezon La Liga'da şampiyonluğu Valencia'ya kaptıran Real Madrid'in en büyük hedefi, son beş yılda üçüncü kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmaktı. Bunun için Yıldıray Baştürk'ün formasını giydiği Leverkusen'le karşılaştılar. Alman ekibi direndi ve hatta 1-1'e getirdiği maçın ikinci yarısında önemli gol şanslarını harcadı. Zinedine Zidane'ın daha sonra 'yüzyılın golü' seçilen müthiş volesine boyun eğdiler. Real, İskoçya'daki finalde dokuzuncu kez Avrupa şampiyonu oldu.
Borussia Dortmund 3-1 Juventus | 1997, Münih |
Juventus'un çok ağır favori olduğu maçın kazananı Dortmund'du. Juve neden mi ağır favoriydi? Üst üste üçüncü finallerini oynuyorlardı ve o dönem Avrupa'nın en dominant takımı onlardı. Fakat Dortmund, rakip topraklar olan Münih'te müthiş bir galibiyete imza atarak, Devler Ligi tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmeyi başardı.
Manchester United 1-1 Chelsea (penaltılarla United) | 2008, Moskova |
Normal süresi 1-1 biten maçı penaltı atışları sonucunda kazanan Manchester United, tarihindeki üçüncü Kupa 1 zaferini elde etti. Maçta neler yoktu ki? Karşılıklı goller, Drogba'nın kırmızı kartı, Chelsea'nin direkten dönen topu, penaltı kaçıran Ronaldo'nun mutluluk gözyaşları, penaltı kaçıran John Terry'nin acı gözyaşları...
Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt | 1960, Glasgow |
Hampton'da 120 bin kişinin izlediği maç, Real Madrid'in bei yılda oynadığı beşinci Kupa 1 finaliydi. Almanlar maça çıktılarına pişman oldular... Puskas'ın dört, Di Stefano'nun üç golüyle Real, Devler Ligi tarihinin en görkemli galibiyetlerinden birine imza attı ve kupaya uzandı. O dönem Twitter olsaydı, bu maç günlerce konuşulurdu.
Real Madrid 4-1 Atletico Madrid | 2014, Lizbon |
Sadece iki dakika. Atletico Madrid'in direnmesi gereken süre sadece iki dakikaydı. Fakat Sergio Ramos, son saniyelerde attığı kafa golüyle maçı 1-1'lik normal süre sonucunda uzatmaya götürdü. Bu noktada hem psikolojik olarak hem de fiziken tükenen Atletico, uzatmalarda rakibinden üç gol daha yedi. Real, 'La Decima'yı tamamladı ve Avrupa'daki 10. şampiyonluğunu tattı. Real, sonra iki şampiyonluk daha yaşadı. Bu finalden birkaç gün önce Camp Nou'da Barcelona'dan şampiyonluk koparan Atleti direnebilseydi, tarihin akışı değişebilirdi.
Barcelona 3-1 Manchester United | 2011, Londra |
''Manchester United menajeri olduğum süre boyunca kimse bize böylesine bir dayak atmamıştı. Karşılaştığım en iyi takım bu Barcelona.'' - Alex Ferguson maçın hemen ardından bunları söylüyordu. Pep Guardiola'nın takımı, Lionel Messi önderliğinde öyle bir futbol ortaya koydu ki, United gibi üst düzey bir takım bile çaresiz kaldı. Skor daha farklı olabilirdi.
Milan 4-0 Barcelona | 1994, Atina |
Johan Cruyff'un Rüya Takım'ı Milan karşısında net favoriydi. Finalden önce, Serie A'da çıktığı son altı maçta galibiyet dahi alamayan Milan'da Van Basten ve Lentini sakattı, Costacurta ve Baresi ise cezalıydı. Dahası, Fabio Capello, üç yabancı kuralı nedeniyle Raducioiu, Papin ve Brian Laudrup'u kadroya alamamıştı. Tüm bunlara rağmen maçı kazanan takım İtalyan ekibi oldu. Hem de ne galibiyet! Cruyff, maçın ardından ''Kötü oynadık diyemem, çünkü oynamadık bile'' diyerek, memnuniyetsizliğini net bir şekilde ortaya koydu. Futbol tarihinin en şok skorlarından biri.
Manchester United 2-1 Bayern Münih | 1999, Barcelona |
Camp Nou'daki finalde Bayern Münih tam 84 dakika boyunca üstündü. Artık duraklama dakikaları oynanıyordu. Alex Ferguson, kalecisi Schmeichel'ı da köşe atışında rakip ceza sahasına gönderdi. Danimarkalı kalecinin de katkısıyla yaşanan karambolde Sheringham golü attı ve skor 1-1 oldu. Bayern şoku atlatamamışken, kornerden bir gol daha yedi. Bu defa Solskjaer altıpas içinde yaptığı dokunuşla topu filelere yolladı. O maçta geriye, Bayern'in savunma oyuncusu Kuffour'un sahayı yumruklaması kaldı.
Milan 3-3 Liverpool (penaltılarla Liverpool) | 2005, İstanbul |
Liverpool taraftarlarının en sevdiği şehir! Türkiye'deki ilk Avrupa finali öyle bir maça sahne oldu ki, hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Milan, ilk yarıda 3-0 öndeydi. İki takım kadrosu arasında uçurum vardı ve artık İtalyanlar'ın farkı ne kadar açacağı konuşuluyordu. Merseyside ekibi, ikinci yarıda tarihe geçecek bir geri dönüşe imza atarak 15 dakikada skoru 3-3 yaptı. Penaltı atışlarında rakibini deviren Steven Gerrard önderliğindeki Liverpool, kulüp tarihindeki beşinci Kupa 1 zaferini unutulmaz bir şekilde yaşadı.
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