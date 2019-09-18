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Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! Kararı tepki çekti...
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin evinde Valencia'yı konuk ettiği maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı... 1-0 Valencia üstünlüğüyle sona eren maçın ardından İngilizler, Cüneyt Çakır'ı yoğun şekilde eleştirdi. İşte maçta yaşananlar ve Çakır'ın o kararı...
18 Eylül 2019 Çarşamba 09:16
Güncelleme: 18.09.2019 09:16
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Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında Chelsea sahasında Valencia'ya 1-0 mağlup oldu.
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Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Maçın 74. dakikasında Valencia Rodrigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 87. dakikada Cüneyt Çakır, VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.
Topun başına geçen Barkley, penaltı atışından faydalanamadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Valencia, Londra deplasmanında 3 puanla ayrılan taraf olurken mücadelenin en çok konuşulan olayı Mason Mount ile Francis Coquelin arasında yaşananlar oldu.