Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! Kararı tepki çekti... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! Kararı tepki çekti...

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! Kararı tepki çekti...

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin evinde Valencia'yı konuk ettiği maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı... 1-0 Valencia üstünlüğüyle sona eren maçın ardından İngilizler, Cüneyt Çakır'ı yoğun şekilde eleştirdi. İşte maçta yaşananlar ve Çakır'ın o kararı...
18 Eylül 2019 Çarşamba 09:16 Güncelleme: 18.09.2019 09:16
Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! Kararı tepki çekti...

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında Chelsea sahasında Valencia'ya 1-0 mağlup oldu.

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Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! Kararı tepki çekti...

Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! Kararı tepki çekti...

Maçın 74. dakikasında Valencia Rodrigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 87. dakikada Cüneyt Çakır, VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! Kararı tepki çekti...

Topun başına geçen Barkley, penaltı atışından faydalanamadı.

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! Kararı tepki çekti...

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Valencia, Londra deplasmanında 3 puanla ayrılan taraf olurken mücadelenin en çok konuşulan olayı Mason Mount ile Francis Coquelin arasında yaşananlar oldu.

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