Şampiyonlar Liginde haftanın 11i açıklandı! Cengiz Ünder... - Galeri - Fotomaç
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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...
UEFA tarafından yapılan oylama sonucunda Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı.
4 Ekim 2018 Perşembe, 15:49:02
Güncelleme: 15:50:41
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...