Şampiyonlar Liginde haftanın 11i açıklandı! Cengiz Ünder... - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...

    UEFA tarafından yapılan oylama sonucunda Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı.
    4 Ekim 2018 Perşembe, 15:49:02 Güncelleme: 15:50:41
    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...
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    • 12
    Şampiyonlar Liginde haftanın 11i açıklandı! Cengiz Ünder...

    Neto

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...
    • 2
    • 12
    Şampiyonlar Liginde haftanın 11i açıklandı! Cengiz Ünder...

    Florenzi

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...
    • 3
    • 12
    Şampiyonlar Liginde haftanın 11i açıklandı! Cengiz Ünder...

    Bonucci

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...
    • 4
    • 12
    Şampiyonlar Liginde haftanın 11i açıklandı! Cengiz Ünder...

    Alex Telles

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...
    • 5
    • 12
    Şampiyonlar Liginde haftanın 11i açıklandı! Cengiz Ünder...

    Jordi Alba

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