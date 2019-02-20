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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Cüneyt Çakır...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu heyecanı, Liverpool - Bayern Münih ve Lyon - Barcelona maçlarıyla devam etti. Geceye ise adeta damga vuran bir olay yaşandı. İşte maçlarda yaşananlar ve Cüneyt Çakır detayı...
20 Şubat 2019 Çarşamba 10:17
Güncelleme: 20.02.2019 10:17
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, iki karşılaşmayla devam edildi.
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta, Fransız temsilcisi Olympique Lyon, İspanyol devi Barcelona'yı ağırladı.
Barça, Messi ve Suarez'le birçok gol pozisyonuna girdiği maçta fileleri havalandıramadı.
Ev sahibi Olympique Lyon'un da sessiz kaldığı mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak ve çeyrek finale yükselen takım burada belli olacak.