Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! "Farklı seviyelere çıkabilir"
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maça damga vuran isim ise Cengiz Ünder oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu ikinci yarıda girdiği maçın adeta kaderini değiştirdi. Cengiz'in performansı sosyal medyada da gündem oldu. İşte o yorumlar...
12 Ekim 2020 Pazartesi 09:41, Güncelleme 12.10.2020 10:10
Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! "Farklı seviyelere çıkabilir"