Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor! - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor!

Şampiyonlar Ligi'nin en golcü ismi kırılmadık rekor bırakmayan ve son olarak Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo. Son yıllara damga vuran Ronaldo - Messi rekabeti ise tabii ki burada da kendini gösteriyor. İşte Messi'nin giderek Ronaldo'ya yakınlaştığı Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan isimlerin listesi...
29 Kasım 2018 Perşembe, 16:03:51 Güncelleme: 16:23:25
Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor!

Şampiyonlar Ligi'nin en golcü ismi kırılmadık rekor bırakmayan ve son olarak Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo. Son yıllara damga vuran Ronaldo - Messi rekabeti ise tabii ki burada da kendini gösteriyor. İşte Messi'nin giderek Ronaldo'ya yakınlaştığı Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan isimlerin listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.
Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.

17- WAYNE ROONEY | Manchester United | 85 maç, 30 gol

Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.
Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.

17- SAMUEL ETO'O | Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca | 78 maç, 30 gol

Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.
Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.

17- KAKA | AC Milan | 86 maç, 30 gol

Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.
Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.

16- NEYMAR | PSG, Barcelona | 49 maç, 31 gol

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