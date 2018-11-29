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Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor!
Şampiyonlar Ligi'nin en golcü ismi kırılmadık rekor bırakmayan ve son olarak Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo. Son yıllara damga vuran Ronaldo - Messi rekabeti ise tabii ki burada da kendini gösteriyor. İşte Messi'nin giderek Ronaldo'ya yakınlaştığı Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan isimlerin listesi...
29 Kasım 2018 Perşembe, 16:03:51 Güncelleme: 16:23:25
Şampiyonlar Ligi'nin en golcü ismi kırılmadık rekor bırakmayan ve son olarak Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo. Son yıllara damga vuran Ronaldo - Messi rekabeti ise tabii ki burada da kendini gösteriyor. İşte Messi'nin giderek Ronaldo'ya yakınlaştığı Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan isimlerin listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.
Ronaldo ile Messi arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.
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