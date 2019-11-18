Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!

Roma'nın ve A Milli Takımımızın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, uzun süreli sakatlığından kurtulup sahalara geri dönmüştü. Cengiz'in eski formuna daha çabuk ulaşabilmesi için İtalyan ekibi flaş bir karara imza attı...
18 Kasım 2019 Pazartesi 15:28
Güncelleme: 18.11.2019 15:28
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İtalya'nın ünlü kulübü Roma, Cengiz Ünder'e odaklandı...
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Geçirdiği ağır sakatlığın ardından tekrar sahalara dönen genç futbolcu, eski formundan çok uzak.
Milli futbolcuyu eski günlerine döndürmekte kararlı olan Roma, işe fazla kilolardan başlayacak.
Ünlü İtalyan Gazetesi Corrieredello Sport, başkent ekibinin Cengiz ile ilgili uygulayacağı programı, manşetine taşıdı.
"Roma'nın şimdi bir misyonu var, o da Cengiz Ünder'e eski formunu kazandırmak" başlığını kullanan gazete, oyuncunun takım içindeki rolüne tekrar dönmesi gerektiğine dikkat çekti.