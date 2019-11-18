Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!

Roma'nın ve A Milli Takımımızın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, uzun süreli sakatlığından kurtulup sahalara geri dönmüştü. Cengiz'in eski formuna daha çabuk ulaşabilmesi için İtalyan ekibi flaş bir karara imza attı...

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:28 Güncelleme: 18.11.2019 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





