Real Madrid'li Sergio Ramos'un düğününde büyük skandal
Real Madrid'in İspanyol kaptanı Sergio Ramos, geçtiğimiz günlerde 7 yıllık sevgilisi Pilar Rubio ile dünya evine girdi. 33 yaşındaki futbolcunun düğününde çalışanlara yapılan muamele ise pes dedirtti. Düğünde çalışan La Alegria SR4'ün bir çalışanının anlattıkları gündeme bomba gibi düştü.
21 Haziran 2019 Cuma 09:20
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Real Madrid'in 33 yaşındaki futbolcusu ve kaptanı Sergio Ramos 2012'den beri birlikte olduğu Pilar Rubio ile geçtiğimiz Pazar günü görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
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Sergio Ramos'un düğününden sonra düğünde görev alan çalışanların anlattıkları ise adeta dünya kamuoyunu şoke etti.
Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, 2012 yılından bu yana birlikte olduğu Pilar Rubio ile geçtiğimiz pazar günü düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti.
Tüm dünyanın konuştuğu düğün esnasında yaşanan skandallar ise "Yok artık!" dedirtti.
2012 yılından bu yana birlikte olan ikilinin Sevilla kentinde gerçekleştirilen ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran düğünde yaşanan skandallar ise gündeme bomba gibi düştü.