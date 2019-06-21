Real Madrid'li Sergio Ramos'un düğününde büyük skandal - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Real Madrid'li Sergio Ramos'un düğününde büyük skandal

Real Madrid'li Sergio Ramos'un düğününde büyük skandal

Real Madrid'in İspanyol kaptanı Sergio Ramos, geçtiğimiz günlerde 7 yıllık sevgilisi Pilar Rubio ile dünya evine girdi. 33 yaşındaki futbolcunun düğününde çalışanlara yapılan muamele ise pes dedirtti. Düğünde çalışan La Alegria SR4'ün bir çalışanının anlattıkları gündeme bomba gibi düştü.
21 Haziran 2019 Cuma 09:20
Real Madrid'li Sergio Ramos'un düğününde büyük skandal

Real Madrid'in 33 yaşındaki futbolcusu ve kaptanı Sergio Ramos 2012'den beri birlikte olduğu Pilar Rubio ile geçtiğimiz Pazar günü görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Real Madrid'li Sergio Ramos'un düğününde büyük skandal

Sergio Ramos'un düğününden sonra düğünde görev alan çalışanların anlattıkları ise adeta dünya kamuoyunu şoke etti.

Real Madrid'li Sergio Ramos'un düğününde büyük skandal

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, 2012 yılından bu yana birlikte olduğu Pilar Rubio ile geçtiğimiz pazar günü düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti.

Real Madrid'li Sergio Ramos'un düğününde büyük skandal

Tüm dünyanın konuştuğu düğün esnasında yaşanan skandallar ise "Yok artık!" dedirtti.

Real Madrid'li Sergio Ramos'un düğününde büyük skandal

2012 yılından bu yana birlikte olan ikilinin Sevilla kentinde gerçekleştirilen ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran düğünde yaşanan skandallar ise gündeme bomba gibi düştü.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN