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Real Madrid'e tarihi ceza yolda! UEFA'dan men ve transfer yasağı...
Yaz transfer döneminde Eden Hazard, Luka Jovic gibi oyuncuları yüksek bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna katan Real Madrid, UEFA tarafından uyarı aldı. İspanyol ekibini, verilen karara uymaması durumunda yüksek cezalar bekliyor.
9 Aralık 2019 Pazartesi 20:43
Güncelleme: 09.12.2019 20:49
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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile birlikte yer alan Real Madrid, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.
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Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından gol yollarında büyük sıkıntılar çeken Madrid, kesenin ağzını açmıştı.
İspanyol ekibi, Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao, Rodrygo, Alberto Soro ve Alphonso Areola (Kiralık) transferleri için yaklaşık 307 milyon euro harcadı.
Takımdan ayrılan Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Raul de Tomas, Theo Hernandez ve Keylor Navas'tan ise 130 milyon euro gelir elde edildi.
Yapılan transferlerin ardından bütçesinde yaklaşık 200 milyon euro'luk bir açık çıkan Los Galacticos'a UEFA'dan uyarı geldi.