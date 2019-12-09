Real Madrid'e tarihi ceza yolda! UEFA'dan men ve transfer yasağı... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Real Madrid'e tarihi ceza yolda! UEFA'dan men ve transfer yasağı...

Real Madrid'e tarihi ceza yolda! UEFA'dan men ve transfer yasağı...

Yaz transfer döneminde Eden Hazard, Luka Jovic gibi oyuncuları yüksek bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna katan Real Madrid, UEFA tarafından uyarı aldı. İspanyol ekibini, verilen karara uymaması durumunda yüksek cezalar bekliyor.
9 Aralık 2019 Pazartesi 20:43 Güncelleme: 09.12.2019 20:49
Real Madrid'e tarihi ceza yolda! UEFA'dan men ve transfer yasağı...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile birlikte yer alan Real Madrid, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.

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Real Madrid'e tarihi ceza yolda! UEFA'dan men ve transfer yasağı...

Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından gol yollarında büyük sıkıntılar çeken Madrid, kesenin ağzını açmıştı.

Real Madrid'e tarihi ceza yolda! UEFA'dan men ve transfer yasağı...

İspanyol ekibi, Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao, Rodrygo, Alberto Soro ve Alphonso Areola (Kiralık) transferleri için yaklaşık 307 milyon euro harcadı.

Real Madrid'e tarihi ceza yolda! UEFA'dan men ve transfer yasağı...

Takımdan ayrılan Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Raul de Tomas, Theo Hernandez ve Keylor Navas'tan ise 130 milyon euro gelir elde edildi.

Real Madrid'e tarihi ceza yolda! UEFA'dan men ve transfer yasağı...

Yapılan transferlerin ardından bütçesinde yaklaşık 200 milyon euro'luk bir açık çıkan Los Galacticos'a UEFA'dan uyarı geldi.

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