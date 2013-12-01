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Ramsey'in laneti
1 Aralık 2013 Pazar 19:02
Güncelleme: 10.03.2020 12:13
Arsenal'in genç yıldızı Aaron Ramsey'in attığı her golden sonra bir ünlünün hayatını kaybetmesi tesadüfü yine tekrarladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ramsey'in 30 Kasım'da Cardiff City ile oynanan lig maçında attığı golün ardından, Hızlı ve Öfkeli filminin yıldız Paul Walker trafik kazasında hayatını kaybetti.
Elbette ölümle şaka olmaz. Fakat İngilizler artık bu durum için 'acaba tesadüften fazlası mı?' diye sormadan edemiyorlar. İşte Ramsey'in gollerinden sonra hayatını kaybeden isimler:
1 Mayıs 2011'de Arsenal-Manchester United maçında Ramsey'in golünden sonra Usame Bin Laden
2 Ekim 2011'de Tottenham'a attığı golün ardından Steve Jobs