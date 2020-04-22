Premier Lig'i karıştırdı! Muhammed bin Selman...

Son günlerde Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman için Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alacağı yönünde iddialar ortaya atılıyordu. Ancak bu durum yayıncı kuruluşun tepkisine neden oldu. İşte detaylar...
22 Nisan 2020 Çarşamba 16:44
Güncelleme: 22.04.2020 17:13
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere'de büyük çaplı bir krize sebebiyet verdi.
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Veliaht Prens Selman'ın Premier Lig ekibi Newcastle United'ı 300 milyon pound karşılığı satın almak için anlaşmaya varması, Premier Lig ve ligin diğer ülkeler için resmi yayıncısı beIN SPORTS'u harekete geçirdi.
Hürriyet'in haberine göre Katar merkezli beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, Premier Lig yönetimine ve 20 kulübe bir mektup yollayarak Newcastle United'ın Prens Selman liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na satılmasını engellemelerini istedi.
Katar merkezli beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, Premier Lig yönetimine ve 20 kulübe bir mektup yollayarak Newcastle United'ın Prens Selman liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na satılmasını engellemelerini istedi.
beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, mektubunda şu ifadeleri kullandı: