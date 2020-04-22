Premier Lig'i karıştırdı! Muhammed bin Selman... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Premier Lig'i karıştırdı! Muhammed bin Selman...

Son günlerde Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman için Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alacağı yönünde iddialar ortaya atılıyordu. Ancak bu durum yayıncı kuruluşun tepkisine neden oldu. İşte detaylar...

22 Nisan 2020 Çarşamba 16:44 Güncelleme: 22.04.2020 17:13
Premier Lig'i karıştırdı! Muhammed bin Selman...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere'de büyük çaplı bir krize sebebiyet verdi.

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Premier Lig'i karıştırdı! Muhammed bin Selman...

Veliaht Prens Selman'ın Premier Lig ekibi Newcastle United'ı 300 milyon pound karşılığı satın almak için anlaşmaya varması, Premier Lig ve ligin diğer ülkeler için resmi yayıncısı beIN SPORTS'u harekete geçirdi.

Premier Lig'i karıştırdı! Muhammed bin Selman...

Hürriyet'in haberine göre Katar merkezli beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, Premier Lig yönetimine ve 20 kulübe bir mektup yollayarak Newcastle United'ın Prens Selman liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na satılmasını engellemelerini istedi.

Premier Lig'i karıştırdı! Muhammed bin Selman...

Katar merkezli beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, Premier Lig yönetimine ve 20 kulübe bir mektup yollayarak Newcastle United'ın Prens Selman liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na satılmasını engellemelerini istedi.

Premier Lig'i karıştırdı! Muhammed bin Selman...

beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

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