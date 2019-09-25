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Premier Lig ekibinden Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif!
İtalyan ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın eski savunmasıcı Koray Günter, Premier Lig ekibinin gözlemcilerini etkilemeyi başardı. İngilizlerin 25 yaşındaki futbolcu için ocak ayında 10 milyon Euro'luk teklif yapacakları ifade edildi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Eylül 2019 Çarşamba 17:25
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İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter, sezonun ikinci yarısını İngiltere'de geçirebilir.
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2018 yılının yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Genoa'ya bedelsiz transfer olan genç savunmacı buradan da Hellas Verona'ya kiralanmıştı.
Almanya doğumlu Koray Günter, Udinese ile oynadıkları maçta tribünde bulunan Newcastle United'ın gözlemcilerini etkilemeyi başardı.
Calciomercato'da yer alan habere göre İngiliz ekibinin yetkilileri aldıkları olumlu rapor sonrası oyuncu için ocak ayında 10 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
Hellas Verona'nın oyuncuyu 5 milyon Euro'ya satın alma hakkı bulunuyor.