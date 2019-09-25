Premier Lig ekibinden Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Premier Lig ekibinden Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif!

Premier Lig ekibinden Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif!

İtalyan ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın eski savunmasıcı Koray Günter, Premier Lig ekibinin gözlemcilerini etkilemeyi başardı. İngilizlerin 25 yaşındaki futbolcu için ocak ayında 10 milyon Euro'luk teklif yapacakları ifade edildi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:25
Premier Lig ekibinden Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif!

İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter, sezonun ikinci yarısını İngiltere'de geçirebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Premier Lig ekibinden Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif!

2018 yılının yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Genoa'ya bedelsiz transfer olan genç savunmacı buradan da Hellas Verona'ya kiralanmıştı.

Premier Lig ekibinden Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif!

Almanya doğumlu Koray Günter, Udinese ile oynadıkları maçta tribünde bulunan Newcastle United'ın gözlemcilerini etkilemeyi başardı.

Premier Lig ekibinden Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif!

Calciomercato'da yer alan habere göre İngiliz ekibinin yetkilileri aldıkları olumlu rapor sonrası oyuncu için ocak ayında 10 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Premier Lig ekibinden Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif!

Hellas Verona'nın oyuncuyu 5 milyon Euro'ya satın alma hakkı bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN