İtalyan ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın eski savunmasıcı Koray Günter, Premier Lig ekibinin gözlemcilerini etkilemeyi başardı. İngilizlerin 25 yaşındaki futbolcu için ocak ayında 10 milyon Euro'luk teklif yapacakları ifade edildi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)