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Ozan Tufan'dan yıllar sonra gelen itiraf: İhale bana kaldı
Hem Fenerbahçe'nin hem de Milli Takım'ın en başarılı isimlerinin başında kuşkusuz Ozan Tufan geliyor. Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra Aytemiz Alanyaspor'a gönderilen, daha sonra burada gösterdiği performansla yeniden hem sarı-lacivertli hem de ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Ozan, herkesin takdirini toplamaya devam ediyor. EURO 2016'da Hırvatistan maçında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcudan yıllar sonra itiraf geldi. İşte o açıklamalar...
17 Kasım 2019 Pazar 11:04
Güncelleme: 17.11.2019 11:04
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EURO 2016'daki Türkiye'nin o günkü kadrosunda yer alan ve bugün EURO 2020'ye giden serüvende de bulunan Ozan Tufan'ın hikayesi çok farklı.
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EURO2016'daHırvatistan'a karşı yapılan ilk maçta LukaModriç'in uzak mesafeden attığı topta rakibini kapatmadığı için eleştirilen Ozan'ın bir görüntüsü, pozisyonun hatta maçın önüne geçmişti.
Ozan'ınModriç'e doğru koşarken saçını düzeltmesi ve pozisyonun golle sonuçlanmasının ardından genç yıldız uzun süre eleştirilmişti. Aradan geçen dört yıl ve iki şampiyona arasında şu anda bambaşka bir Ozan var.
Milliyet'e konuşan Ozan Tufan, o pozisyonu ve bugün itibarıyla geldiği noktayı anlattı:
O anlık gelişen bir olaydı. Saçımın düzelttiğimin bile farkında değildim. Devre arası bana gelip söylemişlerdi o gün.. Çok üzüldüm. Ülkemiz heyecanlı. En iyisinin olmasını istiyor.