Ozan Tufan'dan yıllar sonra gelen itiraf: İhale bana kaldı

Hem Fenerbahçe'nin hem de Milli Takım'ın en başarılı isimlerinin başında kuşkusuz Ozan Tufan geliyor. Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra Aytemiz Alanyaspor'a gönderilen, daha sonra burada gösterdiği performansla yeniden hem sarı-lacivertli hem de ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Ozan, herkesin takdirini toplamaya devam ediyor. EURO 2016'da Hırvatistan maçında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcudan yıllar sonra itiraf geldi. İşte o açıklamalar...

17 Kasım 2019 Pazar 11:04 Güncelleme: 17.11.2019 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





