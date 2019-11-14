Ozan Kabak'tan dikkat çeken sözler: Galatasaray'da...

Formdasın ve mevkindeki arkadaşların sakatlandı. Bu mükemmel bir zamanlama mı?

Her şeyden önce onlar için çok üzgünüm. Çünkü Salif ve Benji iyi iş çıkarıyorlardı. Ama futbol bu... Ben de Mati ya da McKennie ile birlikte oynadığımda en iyi şekilde savunmaya çalışıyoruz.