Ozan Kabak'tan dikkat çeken sözler: Galatasaray'da...
Sezon başında Alman ekibi Schalke'nin yolunu tutan milli futbolcu Ozan Kabak, geçirdiği sakatlığın ardından sahalara dönmüş ve çıktığı maçlarda fileleri havalandırmıştı. Bundesliga'nın resmi internet sitesine konuşan genç stoperin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Kasım 2019 Perşembe 12:13
Güncelleme: 14.11.2019 12:14
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Sezona Schalke'de kolay başlamadın ancak işler şimdi iyi gitmeye başladı değil mi?
Evet, sezona bazı sakatlıklar yaşayarak başladım. Yaklaşık iki ay oynayamadım. Takıma döndüğümde Sane, Stambouli ve Nastasic gibi iyi defans oyuncuları olduğunu söylediler. Geçtiğimiz hafta şans yakaladım ve golümü attım. Çok mutluyum. Şu an için her şey iyi gidiyor. Umarım böyle oynamaya devam ederiz.
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Sahaya döndüğünde neler hissettin?
Süper. Sahada olmak, futbol oynamak ve takımın kazanması çok güzel bir şey. Mayıs ayından beri oynayamıyordum. Son maçım Stuttgart formasıyla UnionBerlin'e karşıydı. Döndüğüm için çok mutluyum.
Yeni takımında destekleniyor olmalısın?
Kesinlikle öyle. Antrenörüm, takım arkadaşlarım ve çalışanlar bana karşı çok iyiler. Daima beni destekliyorlar. Benimle hep pozitif konuşuyorlar. Bunu seviyorum.
Seni çok izlemeyenler için, en güçlü yönün nedir?
Kafa toplarında iyi olduğumu söyleyebilirim. Galatasaray'da da birçok kez kafa golü atmıştım. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Gelecek maçlarda bunu taraftarlarımıza da göstermeyi umuyorum.
Formdasın ve mevkindeki arkadaşların sakatlandı. Bu mükemmel bir zamanlama mı?
Her şeyden önce onlar için çok üzgünüm. Çünkü Salif ve Benji iyi iş çıkarıyorlardı. Ama futbol bu... Ben de Mati ya da McKennie ile birlikte oynadığımda en iyi şekilde savunmaya çalışıyoruz.