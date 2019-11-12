Otoriteler gündemi değerlendirdi: Sistem degişmeli!

UZUNDURUKAN: Sivasspor, büyük maçları kazanarak ve iyi futbol oynayarak zirveye çıktı. Rıza Çalımbay, formda ve Türk futbolunun başarılı hocalarından biri. Dört büyüklere gelecek olursak; bu sezon çok geç açıldılar.

Çok puan kaybettiler. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u hafta içinde oynadıkları Avrupa maçları çok yordu. Hep şunu söylemiştim; 'Ne zamanki bu takımlar Avrupa'ya havlu atarlar, işte o zaman lig için gaza basarlar'… Yabancı futbolcular, kendilerini Avrupa maçlarına saklıyor, çünkü orayı vitrin olarak görüyor. Dört büyükler, sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olur.