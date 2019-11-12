Otoriteler gündemi değerlendirdi: Sistem degişmeli!
Usta yorumcular Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz, Türk futbolunda yaşanan önemli olayları analiz etti. Futbolda sistemin değişmesi gerekliliğine vurgu yapan otoriteler 'İnşallah bir gün bu konuda devrim olacak, taşlar yerine oturacak' yorumunda bulundu.
UZUNDURUKAN: Sivasspor, büyük maçları kazanarak ve iyi futbol oynayarak zirveye çıktı. Rıza Çalımbay, formda ve Türk futbolunun başarılı hocalarından biri. Dört büyüklere gelecek olursak; bu sezon çok geç açıldılar.
Çok puan kaybettiler. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u hafta içinde oynadıkları Avrupa maçları çok yordu. Hep şunu söylemiştim; 'Ne zamanki bu takımlar Avrupa'ya havlu atarlar, işte o zaman lig için gaza basarlar'… Yabancı futbolcular, kendilerini Avrupa maçlarına saklıyor, çünkü orayı vitrin olarak görüyor. Dört büyükler, sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olur.