Otoriteler gündemi değerlendirdi: Sistem degişmeli! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Otoriteler gündemi değerlendirdi: Sistem degişmeli!

Usta yorumcular Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz, Türk futbolunda yaşanan önemli olayları analiz etti. Futbolda sistemin değişmesi gerekliliğine vurgu yapan otoriteler 'İnşallah bir gün bu konuda devrim olacak, taşlar yerine oturacak' yorumunda bulundu.

12 Kasım 2019 Salı 07:40 Güncelleme: 12.11.2019 07:40
Otoriteler gündemi değerlendirdi: Sistem degişmeli!

4 büyük takım bu hafta kazandı. Ama lider Sivas. Yiğido ile altıncı G.Saray arasında puan farkı sadece iki. Şampiyonluk yarışında bizi neler bekliyor.

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Otoriteler gündemi değerlendirdi: Sistem degişmeli!

UZUNDURUKAN: Sivasspor, büyük maçları kazanarak ve iyi futbol oynayarak zirveye çıktı. Rıza Çalımbay, formda ve Türk futbolunun başarılı hocalarından biri. Dört büyüklere gelecek olursak; bu sezon çok geç açıldılar.

Çok puan kaybettiler. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u hafta içinde oynadıkları Avrupa maçları çok yordu. Hep şunu söylemiştim; 'Ne zamanki bu takımlar Avrupa'ya havlu atarlar, işte o zaman lig için gaza basarlar'… Yabancı futbolcular, kendilerini Avrupa maçlarına saklıyor, çünkü orayı vitrin olarak görüyor. Dört büyükler, sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olur.

Otoriteler gündemi değerlendirdi: Sistem degişmeli!

Özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor sakatlıklardan çok çekti. Burada önemli olan bu takımların milli maç arasını nasıl değerlendirecekleri… Çünkü dönüşler genelde sancılı ve puan kayıpları ile oluyor…

Otoriteler gündemi değerlendirdi: Sistem degişmeli!

TOROĞLU: Sezon başı Takım Oyun programı. Herhalde 3 ya da 4 maç geride kalmış. 'Sivas böyle oynarsa şampiyon olabilir' diyorum. Ben bunu bir futbol adamı olarak söylüyorum.

Otoriteler gündemi değerlendirdi: Sistem degişmeli!

Türkiye'deki şartlar buna elverir mi bunu bilemem. Bazı kulüp başkanları ben dahil bazı yorumcular için 6222'den bahsediyor. Yani 6222'yi ihlal edenler için mi çıkarılmış bu kanun yoksa sinekleri öldürmek için mi?

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