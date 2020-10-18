Galeri Futbol Merih Demiral İtalyan hakeme Türkçe isyan etti! O sözler...

Merih Demiral İtalyan hakeme Türkçe isyan etti! O sözler...

İtalya Serie A devi Juventus, Crotone deplasmanına çıktı. Siyah beyazlı kulüp müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Öte yandan milli yıldızımız Merih Demiral, 90 dakika forma giydi. Bununla beraber Merih, maçın bir bölümünde öfkesine hakim olamadı. İşte detaylar...

Merih Demiral İtalyan hakeme Türkçe isyan etti! O sözler...

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