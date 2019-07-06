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Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu
Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu
Copa America'da Arjantin ile Şili'nin karşılaştığı maçta, Medel ile Messi arasında tartışma çıktı. İki oyuncu da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Messi, auta çıkan top sonrası Medel'i itince Medel Messi'ye kafasıyla müdahalede bulundu ve ortalık karıştı.
6 Temmuz 2019 Cumartesi 23:32
Güncelleme: 07.07.2019 00:19
Copa America'da Arjantin ile Şili 3.'lük maçında karşı karşıya geldi.
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Arjantin, Dybala ve Agüero'nun attığı gollerle maçı 2-0 önde götürdüğü sırada tansiyon yükseldi.
Messi, auta giden top sonrası sinirlenerek Medel'i itti. Medel ise buna sert şekilde karşılık verdi.
Beşiktaş'ın oyuncusu Medel, Messi'ye kafayla müdahale etti.
Mücadelenin hakemi 37. dakikada iki oyuncuyu da kırmızı kartla cezalandırdı.