Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Copa America'da Arjantin ile Şili'nin karşılaştığı maçta, Medel ile Messi arasında tartışma çıktı. İki oyuncu da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Messi, auta çıkan top sonrası Medel'i itince Medel Messi'ye kafasıyla müdahalede bulundu ve ortalık karıştı.

6 Temmuz 2019 Cumartesi 23:32 Güncelleme: 07.07.2019 00:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





