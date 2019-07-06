Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Copa America'da Arjantin ile Şili'nin karşılaştığı maçta, Medel ile Messi arasında tartışma çıktı. İki oyuncu da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Messi, auta çıkan top sonrası Medel'i itince Medel Messi'ye kafasıyla müdahalede bulundu ve ortalık karıştı.
6 Temmuz 2019 Cumartesi 23:32 Güncelleme: 07.07.2019 00:19
Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Copa America'da Arjantin ile Şili 3.'lük maçında karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Arjantin, Dybala ve Agüero'nun attığı gollerle maçı 2-0 önde götürdüğü sırada tansiyon yükseldi.

Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Messi, auta giden top sonrası sinirlenerek Medel'i itti. Medel ise buna sert şekilde karşılık verdi.

Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Beşiktaş'ın oyuncusu Medel, Messi'ye kafayla müdahale etti.

Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Mücadelenin hakemi 37. dakikada iki oyuncuyu da kırmızı kartla cezalandırdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN