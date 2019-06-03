Yarım sezon forma giydiği sarı kırmızılı ekipte ikna edici bir performans ortaya koyamayan 31 yaşındaki forvete, Terim tarafından istenmediğinin yöneticiler tarafından kendisine bildirildiği belirtilirken, Diagne'den de memnun olmayan Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında Marsilya'da oynayan ve sonrasında boşa çıkan bir başka golcü Mario Balotelli ile ilgilendiğinin altı çizildi.