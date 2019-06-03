Mario Balotelli'den transfer açıklaması: Şeref duyarım
Fransız ekibi Marsilya ile olan sözlemesinin bitmesinin ardından bonservisi elinde bulunan Balotelli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen İtalyan yıldız geleceğe dair demeçler verdi. İşte o açıklama...
3 Haziran 2019 Pazartesi 15:18
Güncelleme: 03.06.2019 15:19
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Marsilya ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde bulunan Mario Balotelli, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
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Transfer kararı için aceleci davranmayacağını vurgulayan Balotelli, "Henüz karar vermedim. Menajerimle bile konuşmadım. Önce biraz tatil yapmak istiyorum" dedi.
"PARMA'DA OYNAMAK ŞEREF OLUR"
Serie A'ya geri dönen Parma'da oynamaya sıcak baktığını dile getiren İtalyan golcü, "Parma'da oynamak benim için şeref olur" ifadelerini kullandı.
Geçen sezonu Nice ve Marsilya'da geçiren 28 yaşındaki oyuncu, 25 maçta 8 gol attı, 1 asist yaptı.
FRANSIZLAR GALATASARAY'IN İLGİLENDİĞİNİ YAZDI
Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe, iç sayfalarında "Mitroglou Galatasaray'dan ayrılıyor" başlığıyla verdiği haberde, Yunan forvetin sözleşmesinde 1 yıl daha bulunmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planları içerisinde yer almadığını yazdı.
Yarım sezon forma giydiği sarı kırmızılı ekipte ikna edici bir performans ortaya koyamayan 31 yaşındaki forvete, Terim tarafından istenmediğinin yöneticiler tarafından kendisine bildirildiği belirtilirken, Diagne'den de memnun olmayan Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında Marsilya'da oynayan ve sonrasında boşa çıkan bir başka golcü Mario Balotelli ile ilgilendiğinin altı çizildi.