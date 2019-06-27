Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Olympique Marsilya'da geçiren 28 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli, sosyal medya hesabıdan paylaştığı video ile sürpriz bir takımın antrenman sahasında görüldü.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

27 Haziran 2019 Perşembe 10:36 Güncelleme: 27.06.2019 10:36
Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

Transfer döneminin gözde isimlerinden İtalyan golcü Mario Balotelli'nin yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

30 Haziran itibarıyla serbest kalacak olan yıldız futbolcunun adı bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

Golcü oyuncun talep ettiği maaşın yüksek olması nedeniyle kulüpler transferine temkinli yaklaşsa da bonservisi elinde olması nedeniyle cazip bir transfer olarak görünüyor.

Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak İtalyan ekibi Brescia'nın antrenmanında görüntülendi.

Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

Üzerinde son oynadığı kulüp olan Olympique Marsilya forması olan Balotelli, sosyal medya hesabı üzerindenfiziksel olarak hazırlıklarını sürdürdüğü bir video paylaştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN