Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Olympique Marsilya'da geçiren 28 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli, sosyal medya hesabıdan paylaştığı video ile sürpriz bir takımın antrenman sahasında görüldü.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
27 Haziran 2019 Perşembe 10:36
Güncelleme: 27.06.2019 10:36
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Transfer döneminin gözde isimlerinden İtalyan golcü Mario Balotelli'nin yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor.
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30 Haziran itibarıyla serbest kalacak olan yıldız futbolcunun adı bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
Golcü oyuncun talep ettiği maaşın yüksek olması nedeniyle kulüpler transferine temkinli yaklaşsa da bonservisi elinde olması nedeniyle cazip bir transfer olarak görünüyor.
28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak İtalyan ekibi Brescia'nın antrenmanında görüntülendi.
Üzerinde son oynadığı kulüp olan Olympique Marsilya forması olan Balotelli, sosyal medya hesabı üzerindenfiziksel olarak hazırlıklarını sürdürdüğü bir video paylaştı.