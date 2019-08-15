Liverpool - Chelsea maçında sahaya atladı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Liverpool - Chelsea maçında sahaya atladı!

Liverpool-Chelsea finalinin 14. dakikasında sahaya bir taraftar girdi. Yayıncı kuruluş bu görüntüyü ekrana yansıtmadı. Dev finalde sahaya giren taraftarın Youtube'da 4,5 milyon abonesi bulunan 'Deli mi ne' isimli kanalın sahibi Fester Abdü olduğu ortaya çıktı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 01:38 Güncelleme: 15.08.2019 01:52
Liverpool - Chelsea maçında sahaya atladı!

Liverpool ile Chelsea'nin Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 14'üncü dakikasında sahaya taraftar girdi.

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Liverpool - Chelsea maçında sahaya atladı!
Liverpool - Chelsea maçında sahaya atladı!

Önce orta sahaya doğru hareketlenen taraftar, dizlerinin üstünde kaydıktan sonra Liverpool file bekçisi Adrian'ın koruduğu kaleye doğru hareketlendi.

Liverpool - Chelsea maçında sahaya atladı!
Liverpool - Chelsea maçında sahaya atladı!

Liverpool ceza sahasına girdikten sonra yere düşen taraftarı güvenlik güçleri yakalayıp, saha dışına çıkardı.

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