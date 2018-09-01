Kulüpsüz kalan Türk futbolcular! - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Kulüpsüz kalan Türk futbolcular!

Sezon başında takım bulamayan Süper Lig'in yıldızları devre arası transfer döneminin açılmasını bekliyor. 2018 - 2019 Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak'ta resmi olarak başlayacak. İşte devre arasında kulüp arayacak olan boşta kalan yıldız isimler...
1 Eylül 2018 Cumartesi, 15:06:05 Güncelleme: 11:38:16
Kulüpsüz kalan Türk futbolcular!

Ad: Volkan Şen
Yaş: 31
Pozisyon: Sağ Kanat
Son Takım: Atiker Konyaspor
Değer: 750 bin €

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kulüpsüz kalan Türk futbolcular!

Ad: Sercan Sararer
Yaş: 28
Pozisyon: Sol Açık
Son Takım: Greuther Fürth
Değer: 400 bin €

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular!

Ad: Sabri Sarıoğlu
Yaş: 34
Pozisyon: Sağ Bek
Son Takım: Göztepe
Değer: 400 bin €

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular!

Ad: Sercan Yıldırım
Yaş: 28
Pozisyon: Santrafor
Son Takım: Bursaspor
Değer: 400 bin €

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular!

Ad: Hamit Altıntop
Yaş: 35
Pozisyon: Merkez Orta Saha
Son Takım: Darmstadt
Değer: 300 bin €

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