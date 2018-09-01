Kulüpsüz kalan Türk futbolcular!

Sezon başında takım bulamayan Süper Lig'in yıldızları devre arası transfer döneminin açılmasını bekliyor. 2018 - 2019 Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak'ta resmi olarak başlayacak. İşte devre arasında kulüp arayacak olan boşta kalan yıldız isimler...
1 Eylül 2018 Cumartesi, 15:06:05
Güncelleme: 11:38:16
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Ad: Volkan Şen Yaş: 31 Pozisyon: Sağ Kanat Son Takım: Atiker Konyaspor Değer: 750 bin €
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Ad: Sercan Sararer Yaş: 28 Pozisyon: Sol Açık Son Takım: Greuther Fürth Değer: 400 bin €
Ad: Sabri Sarıoğlu Yaş: 34 Pozisyon: Sağ Bek Son Takım: Göztepe Değer: 400 bin €
Ad: Sercan Yıldırım Yaş: 28 Pozisyon: Santrafor Son Takım: Bursaspor Değer: 400 bin €
Ad: Hamit Altıntop Yaş: 35 Pozisyon: Merkez Orta Saha Son Takım: Darmstadt Değer: 300 bin €