Kötü karakterli milyoner! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    "Kötü karakterli milyoner!"

    Arda Turan'ın olayları İspanyol basınını meşgul etmeye devam ediyor
    16 Ekim 2018 Salı, 00:03:05 Güncelleme: 00:04:34
    Kötü karakterli milyoner!

    Bayrampaşa'dan başlayıp, Galatasaray kaptanlığına yükseldiği kariyer basamaklarını Atletico Madrid ve Barcelona ile perçinleyen Arda Turan'ın düşüşü sürüyor.

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    Kötü karakterli milyoner!

    Son olarak bir barda karıştığı olayda şarkıcı Berkay Şahin'in burnunu kıran ardından da silahla hastaneye giden Arda Turan'ın başı ciddi manada belaya bulaştı.

    Kötü karakterli milyoner!

    Olayın gerçekleştiği andan itibaren sessizliğini koruyan Başakşehir kulübünden ilk açıklama dün geldi.

    Kötü karakterli milyoner!

    Yayımlanan bildiride Başakşehir Yönetim Kurulu'nun dün 19.30'da Arda Turan ile alakalı toplantı gerçekleştirdiği duyuruldu.

    Kötü karakterli milyoner!

    Arda hakkındaki kararın ise bugün açıklanacağı kaydedildi.

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