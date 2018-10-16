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"Kötü karakterli milyoner!"
Arda Turan'ın olayları İspanyol basınını meşgul etmeye devam ediyor
16 Ekim 2018 Salı, 00:03:05
Güncelleme: 00:04:34
Bayrampaşa'dan başlayıp, Galatasaray kaptanlığına yükseldiği kariyer basamaklarını Atletico Madrid ve Barcelona ile perçinleyen Arda Turan'ın düşüşü sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak bir barda karıştığı olayda şarkıcı Berkay Şahin'in burnunu kıran ardından da silahla hastaneye giden Arda Turan'ın başı ciddi manada belaya bulaştı.
Olayın gerçekleştiği andan itibaren sessizliğini koruyan Başakşehir kulübünden ilk açıklama dün geldi.
Yayımlanan bildiride Başakşehir Yönetim Kurulu'nun dün 19.30'da Arda Turan ile alakalı toplantı gerçekleştirdiği duyuruldu.
Arda hakkındaki kararın ise bugün açıklanacağı kaydedildi.