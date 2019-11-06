Juventus'ta son dakika! Merih Demiral...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta gündem Merih Demiral. İtalyan devinin formasını giyen Milli yıldızımız, Lokomotiv Moskova karşısında tarihi bir gece yaşayacak mı? İşte son dakika açıklaması ve Merih Demiral çılgınlığı...