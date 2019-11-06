Juventus'ta son dakika! Merih Demiral...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta gündem Merih Demiral. İtalyan devinin formasını giyen Milli yıldızımız, Lokomotiv Moskova karşısında tarihi bir gece yaşayacak mı? İşte son dakika açıklaması ve Merih Demiral çılgınlığı...
6 Kasım 2019 Çarşamba 15:30
Güncelleme: 06.11.2019 15:34
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Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından Juventus'ta son dakika...
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Hollandalı stoper yerine Juventus'ta iki aday bulunuyor: Daniele Rugani ve Merih Demiral.
İtalyan basını ise teknik direktör Sarri'nin kimi ilk 11'de oynatacağını duyurdu.
Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio da, milli futbolcunun LokomotivMoskova maçında ilk 11'de sahaya çıkacağını duyurdu.