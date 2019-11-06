Juventus'ta son dakika! Merih Demiral... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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Juventus'ta son dakika! Merih Demiral...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta gündem Merih Demiral. İtalyan devinin formasını giyen Milli yıldızımız, Lokomotiv Moskova karşısında tarihi bir gece yaşayacak mı? İşte son dakika açıklaması ve Merih Demiral çılgınlığı...

6 Kasım 2019 Çarşamba 15:30 Güncelleme: 06.11.2019 15:34
Juventus'ta son dakika! Merih Demiral...

Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından Juventus'ta son dakika...

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Juventus'ta son dakika! Merih Demiral...

Hollandalı stoper yerine Juventus'ta iki aday bulunuyor: Daniele Rugani ve Merih Demiral.

Juventus'ta son dakika! Merih Demiral...

İtalyan basını ise teknik direktör Sarri'nin kimi ilk 11'de oynatacağını duyurdu.

Juventus'ta son dakika! Merih Demiral...

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio da, milli futbolcunun Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'de sahaya çıkacağını duyurdu.

Juventus'ta son dakika! Merih Demiral...

Di Marzio'nun ilk 11'i şu şekilde;

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