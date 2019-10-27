İtalya Serie A'nın son şampiyonu Juventus dün deplasmanda Lecce ile karşılaştı. Paulo Dybala'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Juventus, 56'ıncı dakikada Lecce'nin penaltıdan attığı gole engel olamayınca zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmanın ardından Juventus'ta Merih Demiral isyanı başladı. İşte detaylar...
27 Ekim 2019 Pazar 07:48
Güncelleme: 27.10.2019 07:50
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Juventus, konuk olduğu Lecce ile 1-1 berabere kaldı
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İkinci yarının ilk dakikalarında gelişen konuk ekip atağında, hakem Valeri, VAR'ın yardımıyla Jacopo Petriccione'nin Miralem Pjanic'e yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi.
50'nci dakikada topun başına geçen Paulo Dybala, penaltıyı gole çevirerek, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.
DE LIGT PENALTIYA NEDEN OLDU
55. dakikada gelişen ev sahibi takım hücumunda top, JuventusluMatthijs De Ligt'in eline temas edince hakem Valeri, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 56'ncı dakikada Lecce adına penaltıyı kullanan MarcoMancosu, skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1.
LİDERLİK TEHLİKEDE Juventus'un şampiyonluk yolundaki önemli rakiplerinden Inter, bu akşam ağırlayacağı Parma'yı yenmesi durumunda Juventus'tan liderlik koltuğunu devralacak.