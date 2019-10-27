Juventus'ta Merih Demiral isyanı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Juventus'ta Merih Demiral isyanı!

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Juventus dün deplasmanda Lecce ile karşılaştı. Paulo Dybala'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Juventus, 56'ıncı dakikada Lecce'nin penaltıdan attığı gole engel olamayınca zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmanın ardından Juventus'ta Merih Demiral isyanı başladı. İşte detaylar...
27 Ekim 2019 Pazar 07:48 Güncelleme: 27.10.2019 07:50
Juventus'ta Merih Demiral isyanı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Juventus, konuk olduğu Lecce ile 1-1 berabere kaldı

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Juventus'ta Merih Demiral isyanı!

İkinci yarının ilk dakikalarında gelişen konuk ekip atağında, hakem Valeri, VAR'ın yardımıyla Jacopo Petriccione'nin Miralem Pjanic'e yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi.

Juventus'ta Merih Demiral isyanı!

50'nci dakikada topun başına geçen Paulo Dybala, penaltıyı gole çevirerek, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

Juventus'ta Merih Demiral isyanı!

DE LIGT PENALTIYA NEDEN OLDU

55. dakikada gelişen ev sahibi takım hücumunda top, Juventuslu Matthijs De Ligt'in eline temas edince hakem Valeri, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 56'ncı dakikada Lecce adına penaltıyı kullanan Marco Mancosu, skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1.

Juventus'ta Merih Demiral isyanı!

LİDERLİK TEHLİKEDE
Juventus'un şampiyonluk yolundaki önemli rakiplerinden Inter, bu akşam ağırlayacağı Parma'yı yenmesi durumunda Juventus'tan liderlik koltuğunu devralacak.

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