DE LIGT PENALTIYA NEDEN OLDU

55. dakikada gelişen ev sahibi takım hücumunda top, Juventuslu Matthijs De Ligt'in eline temas edince hakem Valeri, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 56'ncı dakikada Lecce adına penaltıyı kullanan Marco Mancosu, skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1.