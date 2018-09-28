Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, EURO 2024'ü düzenleyecek ülkenin belirlentiği toplantının ardından Türk basınına önemli açıklamalarda bulundu.
28 Eylül 2018 Cuma, 09:18:21
Güncelleme: 09:19:41
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Joachim Löw: Türkiye hak etmişti
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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, EURO 2024'ü düzenleyecek ülkenin belirlentiği toplantının ardından Türk basınına önemli açıklamalarda bulundu. Joachim Löw, kararın ardından CNN Türk'e konuşurken, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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Joachim Löw: Türkiye hak etmişti
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Sözlerine Türkçe, "İyi günler" diyerek başlayan Löw, "Tanıtım filminize hayran kaldım. Türkiye'nin artık turnuva yapmasının zamanı geldi. Türkiye hak etmişti. Bugün biz çok seviniyoruz. Bu bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye'yi de tebrik ederim, inanılmaz bir efor gösterdi. Bence 2030 Dünya Kupası'na da aday olmalılar" dedi.
Joachim Löw: Türkiye hak etmişti
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Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Adanaspor'da görev yapan ve Türk dostu olarak bilinen Löw, "Türkiye futbola aşık bir ülke. Türklerin de bir turnuva yapmalarını isterim. Evet şimdi seviniyoruz, Türkler üzülüyor işin doğası bu ama sizin de bir gün turnuva düzenlemenizi isterim. EURO 2024'te Almanya'da yaşanan Türklerle bir olacağız" diye konuştu.
Joachim Löw: Türkiye hak etmişti
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Almanya'nın EURO 2024 tanıtım elçisi olan Philipp Lahm ise "Bütün uluslarla birlikte bu turnuvayı düzenleyeceğiz. Almanya'yı bayram yerine çevireceğiz. Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu zaten biliyorduk. Tanıtım filmi 3 dakika onu da izledik ancak açıkçası kendimize odaklanmıştık" ifadelerini kullandı.
Joachim Löw: Türkiye hak etmişti
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Grindel mutlu!
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de şunları söyledi: "UEFA, biz olan büyük güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sorumluluğu omuzlarımızda hissediyoruz. Beklentileri karşılamak için her şeyi yapacağız."