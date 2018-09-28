Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Adanaspor'da görev yapan ve Türk dostu olarak bilinen Löw, "Türkiye futbola aşık bir ülke. Türklerin de bir turnuva yapmalarını isterim. Evet şimdi seviniyoruz, Türkler üzülüyor işin doğası bu ama sizin de bir gün turnuva düzenlemenizi isterim. EURO 2024'te Almanya'da yaşanan Türklerle bir olacağız" diye konuştu.