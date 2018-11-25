İtalyada anlamlı kırmızı! - Galeri - Fotomaç
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    İtalya'da anlamlı kırmızı!

    İtalya Serie A'da bu hafta son yıllarda dünya genelinde artış gösteren kadına yönelik şiddet vakaları için farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Dünyaca ünlü yıldız, kadına şiddeti protesto etmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürerek sahaya çıktılar.
    25 Kasım 2018 Pazar, 16:40:05 Güncelleme: 16:41:32
    İtalyada anlamlı kırmızı!

    İtalya Serie A takımlarında forma giyen futbolcular, bu hafta oynanan maçlar öncesinde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yüzlerinde kırmızı boyalarla sahaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İtalyada anlamlı kırmızı!

    Son yıllarda dünya genelinde kadına yönelik şiddetin artmasına sessiz kalmayan Serie A yönetimi, farkındalık yaratmak adına yıldız futbolcuları kullandı.

    İtalyada anlamlı kırmızı!

    Federasyondan gelen talimat doğrultusunda yüzlerine kırmızı boya sürerek sahaya çıkan oyuncular, sosyal medyada ses getirmeyi başardı.

    İşte o görüntüler;

    İtalyada anlamlı kırmızı!
    İtalyada anlamlı kırmızı!
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