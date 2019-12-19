İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı, bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi. İkili maç eleme usülüyle oynanan turnuvaya Süper Lig ekipleri damga vurdu. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar...
19 Aralık 2019 Perşembe 23:17
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

İŞTE TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları bugün oynanan 5 maçla sona erdi.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

Son 16 turunca oynanacak maçlar, yarın saat 12'de yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

KASIMPAŞA

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

ANTALYASPOR

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