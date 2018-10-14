İşte Türkiyenin Rusya 11i! Son maça göre tek değişiklik - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    İşte Türkiye'nin Rusya 11'i! Son maça göre tek değişiklik

    Rakibiyle oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden ay yıldızlı takım, beşinci kez kapışacağı Ruslar'a karşı ilk galibiyetin peşinde
    14 Ekim 2018 Pazar, 00:54:44 Güncelleme: 01:04:39
    İşte Türkiyenin Rusya 11i! Son maça göre tek değişiklik

    A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında bugün Rusya'ya konuk olacak.

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    İşte Türkiyenin Rusya 11i! Son maça göre tek değişiklik

    Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 3. hafta mücadelesi, 19.00'da başlayacak.

    İşte Türkiyenin Rusya 11i! Son maça göre tek değişiklik

    TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmada, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.

    İşte Türkiyenin Rusya 11i! Son maça göre tek değişiklik

    Milli Takım'da, sakatlığı nedeniyle son idman sonrası aday kadrodan çıkarılan orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

    İşte Türkiyenin Rusya 11i! Son maça göre tek değişiklik

    MİLLİLER 564. SINAVINDA
    Ay-Yıldızlı ekip, Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, 2. maçında İsveç'i 3-2 yenmişti.

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