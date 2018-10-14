İşte Türkiyenin Rusya 11i! Son maça göre tek değişiklik - Galeri - Fotomaç
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İşte Türkiye'nin Rusya 11'i! Son maça göre tek değişiklik
Rakibiyle oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden ay yıldızlı takım, beşinci kez kapışacağı Ruslar'a karşı ilk galibiyetin peşinde
14 Ekim 2018 Pazar, 00:54:44
Güncelleme: 01:04:39
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında bugün Rusya'ya konuk olacak.
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Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 3. hafta mücadelesi, 19.00'da başlayacak.
TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmada, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.
Milli Takım'da, sakatlığı nedeniyle son idman sonrası aday kadrodan çıkarılan orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.
MİLLİLER 564. SINAVINDA
Ay-Yıldızlı ekip, Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, 2. maçında İsveç'i 3-2 yenmişti.