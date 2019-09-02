Dünyanın birçok futbol liginde sezonlar tamamlandı ya da sezon bitimine çok yaklaşıldı. Takımlarda sezonların bitmesiyle beraber 2019-2020 sezonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Oyuncularla resmi sözleşme yapan kulüplerin yanı sıra prensip olarak anlaşan kulüplerde var. İşte şu ana kadar biten transferler... (Liste transfer sezonu boyunca güncellenecektir)
2 Eylül 2019 Pazartesi 21:57
Güncelleme: 09.01.2020 09:08
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İşte şu ana kadar biten transferler!
Marsilya, 24 yaşındaki Fransız orta saha Valentin Rongier ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Marsilya böylece Fenerbahçe'ye kaptırdığı tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun boşluğunu bu isimle doldurmuş oldu.
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İşte şu ana kadar biten transferler!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid forması giyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ı transfer etti.