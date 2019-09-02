İşte şu ana kadar biten transferler!

Dünyanın birçok futbol liginde sezonlar tamamlandı ya da sezon bitimine çok yaklaşıldı. Takımlarda sezonların bitmesiyle beraber 2019-2020 sezonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Oyuncularla resmi sözleşme yapan kulüplerin yanı sıra prensip olarak anlaşan kulüplerde var. İşte şu ana kadar biten transferler... (Liste transfer sezonu boyunca güncellenecektir)

2 Eylül 2019 Pazartesi 21:57 Güncelleme: 09.01.2020 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





