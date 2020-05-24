İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı!

İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı!

Avrupa futbolunun kulüpler bazında en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, her kulüp için hem itibar hem de önemli bir gelir kalemi. Süper Lig'de de ekipler şampiyon olarak Devler Ligi'ne direkt katılıp, önemli bir maddi kaynak yaratmak için çabalıyorlar. Bu turnuvanın en başarılı ekipleri ise belli oldu. İşte Türkiye'den listeye giren tek ekip...
24 Mayıs 2020 Pazar 11:16 Güncelleme: 24.05.2020 11:33
İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı!

İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı 30 takımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı!

Maç: 436
Puan: 856

İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı!

Maç: 342
Puan: 662

İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı!

Maç: 309
Puan: 613

İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı!

Maç: 269
Puan: 269

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA