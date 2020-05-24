Haberler Galeri İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı!

İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı!

Avrupa futbolunun kulüpler bazında en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, her kulüp için hem itibar hem de önemli bir gelir kalemi. Süper Lig'de de ekipler şampiyon olarak Devler Ligi'ne direkt katılıp, önemli bir maddi kaynak yaratmak için çabalıyorlar. Bu turnuvanın en başarılı ekipleri ise belli oldu. İşte Türkiye'den listeye giren tek ekip...

24 Mayıs 2020 Pazar 11:16 Güncelleme: 24.05.2020 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





