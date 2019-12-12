İşte Merih Demiral'ı izleyen takım! Tam 30 milyon euro...

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen'i konuk ettiği maça milli oyuncu Merih Demiral performansıyla damga vurdu. Milli takımda gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken ve kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Demiral, önlediği yüzde yüzlük gol pozisyonuyla en çok alkış alan isimlerden biri oldu. Juventus'ta De Light'in arkasında istediği forma şansını bulamayan ve birçok kulübün radarında olan milli futbolcuyu bir başka dev kulüp Almanya'da canlı izledi...

12 Aralık 2019 Perşembe 11:06 Güncelleme: 12.12.2019 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





