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İşte Merih Demiral'ı izleyen takım! Tam 30 milyon euro...
Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen'i konuk ettiği maça milli oyuncu Merih Demiral performansıyla damga vurdu. Milli takımda gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken ve kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Demiral, önlediği yüzde yüzlük gol pozisyonuyla en çok alkış alan isimlerden biri oldu. Juventus'ta De Light'in arkasında istediği forma şansını bulamayan ve birçok kulübün radarında olan milli futbolcuyu bir başka dev kulüp Almanya'da canlı izledi...
12 Aralık 2019 Perşembe 11:06
Güncelleme: 12.12.2019 12:13
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Bu sezon istediği forma şansını bulamayan Merih, dün akşam oynadığı futbolla geceye damga vurdu.
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Juventus'ta De Ligt'ın olmadığı maçta milli oyuncumuz Merih Demiral ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında iyi bir performans sergiledi ve taraftarlarından da alkış almayı başardı.
Bu sezon ikinci maçında görev alan ve kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşayan Merih Demiral maça damga vuran hareketin altına imzasını attı.
İtalyan ekibinin hücuma çıkarken kaybettiği top sonrası tehlikeli gelen Bayer Leverkusen'de Alman forvet Kai Havertz, Gianluigi Buffon ile karşı karşıya kaldı.
Bu noktada devreye giren Demiral, kayarak yaptığı müdahale ile olası bir gole engel oldu.