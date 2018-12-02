İşte EURO 2020 Elemelerindeki grup eşleşmeleri - Galeri - Fotomaç
02 Aralık 2018, Pazar
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İşte EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı. Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek. EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri şöyle:

2 Aralık 2018 Pazar, 15:16:37 Güncelleme: 15:46:02
İşte EURO 2020 Elemelerindeki grup eşleşmeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı.

Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.

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İşte EURO 2020 Elemelerindeki grup eşleşmeleri

Dublin Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekili Ali Dürüst, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun ve Milli Takımlar İletişim Koordinatörü Türker Tozar katıldı. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyonda yer aldı.

İşte EURO 2020 Elemelerindeki grup eşleşmeleri

55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemelerde 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

İşte EURO 2020 Elemelerindeki grup eşleşmeleri

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Finallerde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.

İşte EURO 2020 Elemelerindeki grup eşleşmeleri

Eleme grupları maç tarihleri

1. Maçlar: 21-23 Mart 2019

2. Maçlar: 24-26 Mart 2019

3. Maçlar: 7-8 Haziran 2019

4. Maçlar: 10-11 Haziran 2019

5. Maçlar: 5-7 Eylül 2019

6. Maçlar: 8-10 Eylül 2019

7. Maçlar: 10-12 Ekim 2019

8. Maçlar: 13-15 Ekim 2019

9. Maçlar: 14-16 Kasım 2019

10. Maçlar: 17-19 Kasım 2019

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