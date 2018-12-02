İşte EURO 2020 Elemelerindeki grup eşleşmeleri

İşte EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı. Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek. EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri şöyle:
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı.
Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.
Dublin Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekili Ali Dürüst, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun ve Milli Takımlar İletişim Koordinatörü Türker Tozar katıldı. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyonda yer aldı.
Eleme grupları maç tarihleri
1. Maçlar: 21-23 Mart 2019
2. Maçlar: 24-26 Mart 2019
3. Maçlar: 7-8 Haziran 2019
4. Maçlar: 10-11 Haziran 2019
5. Maçlar: 5-7 Eylül 2019
6. Maçlar: 8-10 Eylül 2019
7. Maçlar: 10-12 Ekim 2019
8. Maçlar: 13-15 Ekim 2019
9. Maçlar: 14-16 Kasım 2019
10. Maçlar: 17-19 Kasım 2019