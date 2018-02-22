İşte çocukluk fotoğraflarıyla Cengiz Ünder
14 Temmuz 1997'de Balıkesir'in Sındırga ilçesinde dünya'ya geldi. Futbol'a da burada başlayan Cengiz babası Hasan Ünder onun futbol oynamaya başladığı günden itibaren en büyük destekçisi oldu. Her çocuk gibi mahalle arasında futbol oynayarak büyüyen Cengiz 8 yaşındayken Sındırga Belediyesi'nin yaz okuluna giderek burada futbolunu geliştirmeye başladı.
10 yaşındayken Sındırga'ya iki buçuk saat uzaklıktaki İzmir'de Bucaspor'un Akademisine girdi. İlkokul çağında geldiği bu koca şehirde yalnız yaşamak zordu. Kulübü onun için İzmir'de ev tuttu annesi yanında kaldı. 5. sınıfa İzmir'de devam eden küçük Cengiz'in ilk yıllarında hem okula hem Buca'ya adapte olması zor oldu. Ancak annesinin yanında olması ona güven veriyordu.
Profesyonel kariyerindeki ilk maçına Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kupada çıkmıştı Aralık 2014'te. Çok heyecanlıydı. Altınordu'nun gözbebeğini o maç öncesi, Roma'da forma giyen ve Fenerbahçe'yi ziyarete gelen Salih Uçan motive etmişti, "Sakın heyecanlanma, sen çok büyük bir yıldız olacaksın, sadece basit oyna" diyerek. Bugün, ondan bile daha fazla adından söz ettireceğinden habersizce.
Bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'a İtalyan ekibine transfer olarak 5 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki bu yeni sayfayı attığı goller ve yaptığı asistlerle doldurmaya başladı. Henüz takıma alışma sürecinde olmasına rağmen birçok dünya yıldızının arasında kendini göstermeyi başaran Cengiz Ünder, özellikle son haftalardaki yükselen formuyla da gelecek için umut veriyor.
Cengiz Ünder, İtalya liginde yakaladığı bu performansı Devler Ligi'ne de taşıdı. Takımının dün akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e konuk olduğu karşılaşmanın 41. dakikasında sahneye çıkan yetenekli futbolcu, Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Bu golle 20 yaşındaki Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oldu.
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