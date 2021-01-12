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İşte 2020-2021 yılı sonunda serbest kalan futbolcular!
Pandemi nedeniyle gelirleri azalan kulüpler transferde bonservisi elinde olan ya da kiralık futbolcular yönelmeyi tercih etti. Birçok lig devre arasına yaklaşırken takımlar bir yandan da sezon sonu kadro planlaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Peki sezon sonunda hangi futbolcular serbest kalıyor. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı o liste...
12 Ocak 2021 Salı 12:25, Güncelleme 12.01.2021 12:27
İşte 2020-2021 yılı sonunda serbest kalan futbolcular!