İspanyol gazeteci: Cengiz Ündere...

Real Madrid karşısında kaçırdığı inanılmaz golle gündem olan Romalı oyuncumuz Cengiz Ünder, konuşulmaya devam ediyor...
29 Kasım 2018 Perşembe, 16:44:25
Güncelleme: 16:49:21
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İspanya'nın ünlü medya kuruluşlarından AS'ta çalışan ve Real Madrid'i takip eden ünlü İspanyol gazeteci Tomas Roncero ise 2-0 sonrası şu ifadeleri dile getirdi.
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Real Madrid maçı öncesi oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Roma'da geceye damga vuran isim Cengiz Ünder olmuştu.
45+2'de sol kanattan gelişen Roma atağında Patrick Schick'in pasına hareketlenen milli oyuncu altı pas üzerinde bomboş kalmıştı ancak 21 yaşındaki oyuncu buna karşın meşin yuvarlağı ağlara göndermemişti.
Cengiz Ünder kaçan fırsatın ardından büyük bir hayal kırıklığına uğrarken Real Madrid karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
"Grup liderini geçtik ve biz Avrupa'nın krallarıyız. Yaşasın Türkiye! Ünder, sana bir ev alacağım"