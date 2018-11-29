İspanyol gazeteci: Cengiz Ündere... - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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İspanyol gazeteci: "Cengiz Ünder'e..."

Real Madrid karşısında kaçırdığı inanılmaz golle gündem olan Romalı oyuncumuz Cengiz Ünder, konuşulmaya devam ediyor...
29 Kasım 2018 Perşembe, 16:44:25 Güncelleme: 16:49:21
İspanyol gazeteci: Cengiz Ündere...

İspanya'nın ünlü medya kuruluşlarından AS'ta çalışan ve Real Madrid'i takip eden ünlü İspanyol gazeteci Tomas Roncero ise 2-0 sonrası şu ifadeleri dile getirdi.

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İspanyol gazeteci: Cengiz Ündere...

Real Madrid maçı öncesi oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Roma'da geceye damga vuran isim Cengiz Ünder olmuştu.

İspanyol gazeteci: Cengiz Ündere...

45+2'de sol kanattan gelişen Roma atağında Patrick Schick'in pasına hareketlenen milli oyuncu altı pas üzerinde bomboş kalmıştı ancak 21 yaşındaki oyuncu buna karşın meşin yuvarlağı ağlara göndermemişti.

İspanyol gazeteci: Cengiz Ündere...

Cengiz Ünder kaçan fırsatın ardından büyük bir hayal kırıklığına uğrarken Real Madrid karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İspanyol gazeteci: Cengiz Ündere...

"Grup liderini geçtik ve biz Avrupa'nın krallarıyız. Yaşasın Türkiye! Ünder, sana bir ev alacağım"

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