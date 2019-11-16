İngiliz devlerinin Merih Demiral raporu ortaya çıktı! Transfer...

Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan ancak milli takımda gösterdiği üstün performansa rağmen İtalyan ekibinde bir türlü forma şansı bulamayan Merih Demiral İngiliz devlerini peşine taktı. İzlanda karşılaşmasında Demiral'ı takip eden scout ekipleri tarafından yazılan rapor ortaya çıktı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

16 Kasım 2019 Cumartesi 22:05 Güncelleme: 16.11.2019 22:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





