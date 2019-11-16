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İngiliz devlerinin Merih Demiral raporu ortaya çıktı! Transfer...
Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan ancak milli takımda gösterdiği üstün performansa rağmen İtalyan ekibinde bir türlü forma şansı bulamayan Merih Demiral İngiliz devlerini peşine taktı. İzlanda karşılaşmasında Demiral'ı takip eden scout ekipleri tarafından yazılan rapor ortaya çıktı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
16 Kasım 2019 Cumartesi 22:05
Güncelleme: 16.11.2019 22:11
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Geçtiğimiz sezon başında Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performans sonrası İtalyan devi Juventus'un yolunu tutmuştu.
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Torino ekibinin 18 milyon euro'luk bedelle kadrosuna kattığı Demiral, yalnızca 1 resmi maçta sahaya çıktı.
A Milli Takım'ın EURO 2020'ye katılabilmesinde büyük bir pay sahibi olan 21 yaşındaki stoper, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
Tuttosport'un haberine göre genç oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Arsenal veya Manchester United'ın yolunu tutacak.
Merih Demiral ile ilgilenen İngiliz devleri, Türkiye'nin İzlanda ile oynadığı karşılaşmaya scout ekiplerini göndererek Demiral'ı yakından takip etti.