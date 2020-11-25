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Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e sert sözler! "Keşke paspas kadar..."
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz gün spor müdürleriyle internet üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda hakkındaki eleştirilere yanıt vermişti. Duayen spor yazarı Hıncal Uluç, Güneş'in özellikle 'maaş' konusunda yaptığı açıklamaları köşesine taşırken, sert ifadeler kullandı. İşte o yazı...
25 Kasım 2020 Çarşamba 09:12, Güncelleme 25.11.2020 09:16
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e sert sözler! "Keşke paspas kadar..."