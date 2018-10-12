Hıncal Uluç: 'Yüz karası, utanmanda mı kalmadı?"

Duayen gazeteci Hıncal Uluç, Berkay ile kavga eden futbolcu Arda Turan'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısı...
12 Ekim 2018 Cuma, 07:37:59
Güncelleme: 07:53:44
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Hıncal Uluç: Arda'ya acele "Doktor" lazım!..
"Doktor" dediğim "Ruh doktoru!.." Çünkü bu delikanlının profesyonel yardıma ihtiyacı var. Çünkü hiç kimse, hem de bu kadar değerliyken kendi kendini böylesine ısrarla ve inatla yok etmek için çırpınmaz..
Sanatsever okurlarım bilirler..
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü bir sanatçının eseri müzayedede milyonlarca liraya (1.4 milyon dolar) satılmıştı.
Alıcı, tablosunu almaya gittiğinde bir sürprizle karşılaştı. Soyut sanatın dehalarından sanatçı (Banksy) tablonun içine gizli bir cihaz yerleştirmiş, bu cihaz eserin yarısını yok etmişti.
Son aldığım haber, alıcı ve müzayede firması hâlâ durumu tartışıyorlar.
Eser tahrip mi edilmiş, yoksa sanatçının yaptığı soyut eser, asıl bu gizlice tahrip sonu kalan mı?.
Arda'nın da ruhunda benzeri bir cihaz var.. Onu için için kemiriyor ve yok ediyor.
Vücudunda olsa, operatörler çeker alır.
Ama bu genç adamı kemiren cihaz ruhunda.
Onun için "Ruh doktoru" şart!.
Yani sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde sporcularından biriyken, Barcelona gibi bir takıma kadar yükselmişken, böyle hataları arka arkaya nasıl yapar bir adam?.