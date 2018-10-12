Hıncal Uluç: 'Yüz karası, utanmanda mı kalmadı?"

Hıncal Uluç: Arda'ya acele "Doktor" lazım!..



"Doktor" dediğim "Ruh doktoru!.." Çünkü bu delikanlının profesyonel yardıma ihtiyacı var. Çünkü hiç kimse, hem de bu kadar değerliyken kendi kendini böylesine ısrarla ve inatla yok etmek için çırpınmaz..

Sanatsever okurlarım bilirler..