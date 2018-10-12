Hıncal Uluç: Yüz karası, utanmanda mı kalmadı? - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Hıncal Uluç: 'Yüz karası, utanmanda mı kalmadı?"

    Duayen gazeteci Hıncal Uluç, Berkay ile kavga eden futbolcu Arda Turan'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısı...
    12 Ekim 2018 Cuma, 07:37:59 Güncelleme: 07:53:44
    Hıncal Uluç: Yüz karası, utanmanda mı kalmadı?

    Hıncal Uluç: Arda'ya acele "Doktor" lazım!..

    "Doktor" dediğim "Ruh doktoru!.." Çünkü bu delikanlının profesyonel yardıma ihtiyacı var. Çünkü hiç kimse, hem de bu kadar değerliyken kendi kendini böylesine ısrarla ve inatla yok etmek için çırpınmaz..
    Sanatsever okurlarım bilirler..

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hıncal Uluç: Yüz karası, utanmanda mı kalmadı?

    Ünlü bir sanatçının eseri müzayedede milyonlarca liraya (1.4 milyon dolar) satılmıştı.
    Alıcı, tablosunu almaya gittiğinde bir sürprizle karşılaştı. Soyut sanatın dehalarından sanatçı (Banksy) tablonun içine gizli bir cihaz yerleştirmiş, bu cihaz eserin yarısını yok etmişti.

    Hıncal Uluç: Yüz karası, utanmanda mı kalmadı?

    Son aldığım haber, alıcı ve müzayede firması hâlâ durumu tartışıyorlar.
    Eser tahrip mi edilmiş, yoksa sanatçının yaptığı soyut eser, asıl bu gizlice tahrip sonu kalan mı?.

    Hıncal Uluç: Yüz karası, utanmanda mı kalmadı?

    Arda'nın da ruhunda benzeri bir cihaz var.. Onu için için kemiriyor ve yok ediyor.
    Vücudunda olsa, operatörler çeker alır.
    Ama bu genç adamı kemiren cihaz ruhunda.

    Hıncal Uluç: Yüz karası, utanmanda mı kalmadı?

    Onun için "Ruh doktoru" şart!.
    Yani sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde sporcularından biriyken, Barcelona gibi bir takıma kadar yükselmişken, böyle hataları arka arkaya nasıl yapar bir adam?.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN