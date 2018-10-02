Hamit Altıntop ve Nuri Şahinin dolandırıldı! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in dolandırıldı!

    Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in de aralarında bulunduğu bazı önemli futbolcuların İspanyol bir müfettiş tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.
    2 Ekim 2018 Salı, 12:46:20 Güncelleme: 12:56:34
    Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in dolandırıldı!
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    • 11
    Hamit Altıntop ve Nuri Şahinin dolandırıldı!

    Bir dönem Real Madrid forması giyen milli futbolcularımız Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in İspanya'da oynadıkları dönemde dolandırıldıkları ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in dolandırıldı!
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    • 11
    Hamit Altıntop ve Nuri Şahinin dolandırıldı!

    İspanyol bir müfettişin, o dönem aralarında Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in de aralarında bulunduğu 40'a yakın önemli futbolcuyu dolandırdığı açıklandı.

    Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in dolandırıldı!
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    • 11
    Hamit Altıntop ve Nuri Şahinin dolandırıldı!

    İspanyol basınının iddiası göre; O dönem İspanya'da görevli bir finans müfettişi, futbolcuların vergi ödemelerinde sahtekarlık yaparak 40'a yakın futbolcuyu dolandırdı.

    Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in dolandırıldı!
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    • 11
    Hamit Altıntop ve Nuri Şahinin dolandırıldı!

    İsmi açıklanmayan müfettişin, belgelerde sahtecilik yaparak 6.5 milyon Euro'ya yakın bir parayı kendi hesabına aktardığı ifade edildi.

    Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in dolandırıldı!
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    • 11
    Hamit Altıntop ve Nuri Şahinin dolandırıldı!

    Dolandırıcılık işlemlerinin yapıldığı süreç içerisinde hiçbir sporcunun bu durumdan haberdar olmadığı da gelen bilgiler arasında.

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