Hamit Altıntop ve Nuri Şahinin dolandırıldı!

Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in dolandırıldı!

Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in de aralarında bulunduğu bazı önemli futbolcuların İspanyol bir müfettiş tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

2 Ekim 2018 Salı, 12:46:20 Güncelleme: 12:56:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





