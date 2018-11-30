Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu ve bir Türk yıldız bu listede!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg'u 3-2'lik skorla mağlup ederken, Fenerbahçe ise sahasında Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Akhisarspor ise deplasmanda Krasnodar'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i...

30 Kasım 2018 Cuma, 12:33:27 Güncelleme: 13:20:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





