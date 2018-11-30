Beşiktaşın yıldız oyuncusu ve bir Türk yıldız bu listede! - Galeri - Fotomaç
30 Kasım 2018, Cuma
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu ve bir Türk yıldız bu listede!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg'u 3-2'lik skorla mağlup ederken, Fenerbahçe ise sahasında Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Akhisarspor ise deplasmanda Krasnodar'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i...
30 Kasım 2018 Cuma, 12:33:27 Güncelleme: 13:20:30
Beşiktaşın yıldız oyuncusu ve bir Türk yıldız bu listede!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg'u 3-2'lik skorla mağlup ederken, Fenerbahçe ise sahasında Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Akhisarspor ise deplasmanda Krasnodar'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşın yıldız oyuncusu ve bir Türk yıldız bu listede!

Tomas Koubek (Rennes)

Beşiktaşın yıldız oyuncusu ve bir Türk yıldız bu listede!

Mitchell Weiser (Bayer Leverkusen)

Beşiktaşın yıldız oyuncusu ve bir Türk yıldız bu listede!

Zakhar Volkov (BATE)

Beşiktaşın yıldız oyuncusu ve bir Türk yıldız bu listede!

Jules Kounde (Bordeaux)

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