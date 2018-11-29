Güney Kore Liginde korkutan olay! Boynu kırıldı... - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Güney Kore Ligi'nde korkutan olay! Boynu kırıldı...

Güney Kore Yükselme Yarı Finali'nde Dejeon Citizen ile Gwangju FC takımları arasında oynanan karşılaşmada korkunç bir olay yaşandı.
29 Kasım 2018 Perşembe, 18:24:42 Güncelleme: 18:32:10
Güney Kore Liginde korkutan olay! Boynu kırıldı...

Bu mücadelede korku dolu anlar yaşandı.

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Güney Kore Liginde korkutan olay! Boynu kırıldı...

Gwangju FC forması giyen, 20 yaşındaki Lee Seung hava topu mücadelesinde yere dengesiz bir şekilde düştü.

Güney Kore Liginde korkutan olay! Boynu kırıldı...

Genç futbolcu yere düştüğü anda baygınlık geçirdi. Lee Seung hemen hastaneye kaldırılırken, Yuseong-Sun Hastanesi'nde acil servise vardıktan sonra bilinci yerine geldi.

Güney Kore Liginde korkutan olay! Boynu kırıldı...

Lee Seung geçici hafıza kaybı yaşadı. Omurunda kırık yaşayan genç futbolcu 3 hafta hastanede kalacakken sahaları dönmesi 3 ayı bulacak.

Güney Kore Liginde korkutan olay! Boynu kırıldı...

Kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada futbolcunun en son topa yükseldiği anı hatırladığını ifade etti. Takım arkadaşları Lee Seung'u hastanede yalnız bırakmadı.

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