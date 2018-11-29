Güney Kore Liginde korkutan olay! Boynu kırıldı... - Galeri - Fotomaç
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Güney Kore Ligi'nde korkutan olay! Boynu kırıldı...
Güney Kore Yükselme Yarı Finali'nde Dejeon Citizen ile Gwangju FC takımları arasında oynanan karşılaşmada korkunç bir olay yaşandı.
29 Kasım 2018 Perşembe, 18:24:42
Güncelleme: 18:32:10
Bu mücadelede korku dolu anlar yaşandı.
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Gwangju FC forması giyen, 20 yaşındaki Lee Seung hava topu mücadelesinde yere dengesiz bir şekilde düştü.
Genç futbolcu yere düştüğü anda baygınlık geçirdi. Lee Seung hemen hastaneye kaldırılırken, Yuseong-Sun Hastanesi'nde acil servise vardıktan sonra bilinci yerine geldi.
Lee Seung geçici hafıza kaybı yaşadı. Omurunda kırık yaşayan genç futbolcu 3 hafta hastanede kalacakken sahaları dönmesi 3 ayı bulacak.
Kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada futbolcunun en son topa yükseldiği anı hatırladığını ifade etti. Takım arkadaşları Lee Seung'u hastanede yalnız bırakmadı.