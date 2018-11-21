Futbolda C Ligine düşen Türkiyenin EURO 2020 şansı

Türkiye, grubunu sonuncu bitirerek ligden düşmesine rağmen A ve B Ligi play-off mücadelesinde yer alarak UEFA Uluslar Ligi vasıtasıyla da Avrupa Şampiyonası'na katılabilir. Türkiye'nin yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grubu lider tamamlayan İsveç, Danimarka, Ukrayna ve Bosna Hersek'ten birkaçı ya da tamamı Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılan 20 takım arasına girerse sıralamaya göre Türkiye, B Ligi'nde play-off oynayacak 4 takım arasına girebilir.