Futbolda C Ligine düşen Türkiyenin EURO 2020 şansı

Futbolda C Ligi'ne düşen Türkiye'nin EURO 2020 şansı
Uluslar Ligi organizasyonu, elemelerden şampiyonaya katılamayan 4 takıma EURO 2020 şansı tanıyor. EURO 2020'ye katılmak için elemelerde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi vasıtasıyla da şampiyonada yer alma şansı devam ediyor. Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, bir sonraki Uluslar Ligi organizasyonunda C Ligi'nde yer alacak.
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİNDEN EURO 2020'YE KATILMA ŞANSI
A ve B Ligi'nden EURO 2020 Elemeleri vasıtasıyla turnuvaya doğrudan katılan takım sayısının artması halinde Türkiye'nin şansı da o derece yükselecek. UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alan Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, İsviçre, İzlanda, Portekiz, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere, Hırvatistan ile B Ligi grup birinci ve ikincilerinin EURO 2020 Elemeleri sayesinde turnuvaya katılması, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu B Ligi grup üçüncülerinin umutlarının sürmesini sağlayacak.
Türkiye, grubunu sonuncu bitirerek ligden düşmesine rağmen A ve B Ligi play-off mücadelesinde yer alarak UEFA Uluslar Ligi vasıtasıyla da Avrupa Şampiyonası'na katılabilir. Türkiye'nin yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grubu lider tamamlayan İsveç, Danimarka, Ukrayna ve Bosna Hersek'ten birkaçı ya da tamamı Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılan 20 takım arasına girerse sıralamaya göre Türkiye, B Ligi'nde play-off oynayacak 4 takım arasına girebilir.