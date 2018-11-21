Futbolda C Ligine düşen Türkiyenin EURO 2020 şansı - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Futbolda C Ligi'ne düşen Türkiye'nin EURO 2020 şansı

    Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, bir sonraki Uluslar Ligi organizasyonunda C Ligi'nde yer alacak, A ve B Ligi'nden EURO 2020 Elemeleri vasıtasıyla turnuvaya doğrudan katılan takım sayısının artması halinde Türkiye'nin şansı da o derece yükselecek.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 11:24:30 Güncelleme: 11:29:36
    Futbolda C Ligine düşen Türkiyenin EURO 2020 şansı

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na elemelerden katılamayacak 4 ülkeye yeni bir şans tanıyan UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı'nın, bu organizasyon vasıtasıyla 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitme ihtimali sürüyor.

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    Futbolda C Ligine düşen Türkiyenin EURO 2020 şansı

    Uluslar Ligi organizasyonu, elemelerden şampiyonaya katılamayan 4 takıma EURO 2020 şansı tanıyor. EURO 2020'ye katılmak için elemelerde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi vasıtasıyla da şampiyonada yer alma şansı devam ediyor. Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, bir sonraki Uluslar Ligi organizasyonunda C Ligi'nde yer alacak.

    Futbolda C Ligine düşen Türkiyenin EURO 2020 şansı

    TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİNDEN EURO 2020'YE KATILMA ŞANSI

    A ve B Ligi'nden EURO 2020 Elemeleri vasıtasıyla turnuvaya doğrudan katılan takım sayısının artması halinde Türkiye'nin şansı da o derece yükselecek. UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alan Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, İsviçre, İzlanda, Portekiz, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere, Hırvatistan ile B Ligi grup birinci ve ikincilerinin EURO 2020 Elemeleri sayesinde turnuvaya katılması, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu B Ligi grup üçüncülerinin umutlarının sürmesini sağlayacak.

    Futbolda C Ligine düşen Türkiyenin EURO 2020 şansı

    Türkiye, grubunu sonuncu bitirerek ligden düşmesine rağmen A ve B Ligi play-off mücadelesinde yer alarak UEFA Uluslar Ligi vasıtasıyla da Avrupa Şampiyonası'na katılabilir. Türkiye'nin yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grubu lider tamamlayan İsveç, Danimarka, Ukrayna ve Bosna Hersek'ten birkaçı ya da tamamı Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılan 20 takım arasına girerse sıralamaya göre Türkiye, B Ligi'nde play-off oynayacak 4 takım arasına girebilir.

    Futbolda C Ligine düşen Türkiyenin EURO 2020 şansı

    Bu ihtimal dışında A Ligi'nde yer alan 12 takımın 8'den fazlasının doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılması durumunda ise A Ligi'nde play-off oynayacak 4 takıma B Ligi'nden takviye yapılacak ve Türkiye'nin de play-off mücadelesinde yer alma şansı doğacak.

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