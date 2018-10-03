Futbolda amaç topu kale çizgisinden geçirmek ancak, futbolcuların amacı sadece bu değil. Golü attıktan sonra sevinç yaşayan futbolcular, özel hareketleriyle de bazı mesajlar yolluyor. İşte futbol tarihine geçen sevinçler ve anlamları...
3 Ekim 2018 Çarşamba, 19:33:36
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Futbolcuların özel gol sevinçleri ve anlamları
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ÖZEL GOL SEVİNÇLERİ
Futbolda amaç topu kale çizgisinden geçirmek ancak, futbolcuların amacı sadece bu değil. Golü attıktan sonra sevinç yaşayan futbolcular, özel hareketleriyle de bazı mesajlar yolluyor. İşte futbol tarihine geçen sevinçler ve anlamları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbolcuların özel gol sevinçleri ve anlamları
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DANIEL STURRIDGE
Güzel bir gol attıktan sonra izleyenleri klasikleşmiş dansıyla da eğlendiren Daniel Sturridge'in hareketinin arkasındaki hikaye oldukça basit: Bu dans kendisiyle kuzenleri arasında bir şaka olarak çıkmış ve gollerinden sonra onlara böyle mesaj gönderiyormuş.
Futbolcuların özel gol sevinçleri ve anlamları
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BAFETIMBI GOMIS
Futbolseverlerin her zaman ilgiyle takip ettiği Afrikalı golcü ekolünün günümüzdeki en bilinen ve etkileyici temsilcilerinden Bafetimbi Gomis attığı gollerden sonra yaptığı panter taklitleriyle aslında kendisinden önce altyapısından yetiştiği kulüp Saint Etienne'de golleri sıralamış (yine kendisi gibi) Afrika kökenli golcü Salif Keita'ya selam gönderiyor. Ne ilginç ki ikilinin gol sevinçleri ve yıldızlaştıkları takımların yanı sıra Fransa'da oynadıkları son kulüp de ortak: Marsilya.
Futbolcuların özel gol sevinçleri ve anlamları
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GARETH BALE
Bale'ın "Eleven of Hearts" ismiyle forma numarasına patentlediği kalp işareti sevincinin ilk sahibi Alexandre Pato'ydu. Brezilyalı sevgilisi Sthefany'ye mesaj göndermek istiyordu. "Parada kaybeden aşkta kazandı" demek isterdik ama Pato'yla Sthefany 2010 yılında boşanarak ayrıldı.
Futbolcuların özel gol sevinçleri ve anlamları
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ANTOINE GRIZMANN
Fransız oyuncu ülkesine Euro 2016'yı kazandıramadı belki ama sıraladığı gollerden sonra imzası haline gelen sevinciyle ve güzel futboluyla akıllarda kalmayı başardı. Peki ya dansın anlamı? Griezmann aslında ünlü rapçi Drake'in Hotline Bling adlı şarkısının klibindeki hareketleri taklit ediyor.