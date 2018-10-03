Futbolcuların özel gol sevinçleri ve anlamları

BAFETIMBI GOMIS



Futbolseverlerin her zaman ilgiyle takip ettiği Afrikalı golcü ekolünün günümüzdeki en bilinen ve etkileyici temsilcilerinden Bafetimbi Gomis attığı gollerden sonra yaptığı panter taklitleriyle aslında kendisinden önce altyapısından yetiştiği kulüp Saint Etienne'de golleri sıralamış (yine kendisi gibi) Afrika kökenli golcü Salif Keita'ya selam gönderiyor. Ne ilginç ki ikilinin gol sevinçleri ve yıldızlaştıkları takımların yanı sıra Fransa'da oynadıkları son kulüp de ortak: Marsilya.