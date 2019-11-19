Futbol otoriteleri Milli Takım'ımızı masaya yatırdı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Futbol otoriteleri Milli Takım'ımızı masaya yatırdı

Futbol otoriteleri Milli Takım'ımızı masaya yatırdı

EURO 2020 yolunda fırtına gibi esen A Milli Takım'ımız son maçında güzel oyununu 2 golle süslemiş ve H Grubu'nu Fransa'nın ardından 23 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Önde gelen spor yazarları Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz Ay-Yıldızlılar'ın bu başarısını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

19 Kasım 2019 Salı 07:36
Futbol otoriteleri Milli Takım'ımızı masaya yatırdı

Milli Takımımız, son 12 yılın en başarılı performansını sergileyerek EURO 2020'ye gitti. Herkes artık 'Bizim çocuklar' gözü ile bakıyor takıma. Ne prim tartışmaları ne başka bir kriz var. Bu büyük değişimin başlıca sebebi nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbol otoriteleri Milli Takım'ımızı masaya yatırdı

UZUNDURUKAN: Bu başarının baş mimarı tabii ki Şenol Güneş...
Güneş'ten önce A Milli Takımımızı çalıştıran teknik adamlar, genç yetenekleri görmezden gelerek, futbol hayatlarının son demlerini yaşayan yaşlı oyuncularla başarıyı aradılar.

Futbol otoriteleri Milli Takım'ımızı masaya yatırdı

Ve başarıya ulaşabilmek için 'PARA'yı yani primi hep koz olarak kullanarak, milli forma aşkını öldürdüler. O dönemlerde aday kadroya çağrılan oyuncuların birçoğunun kafasında maç primleri vardı. Fatih Terim ile gidilen Fransa'da neler yaşandığı ortada. Oyuncular için isme göre belirlenen prim listesi... Bu liste hayal kırıklığı ile sona eren şampiyonadan sonra herkesin önüne geldi.

Futbol otoriteleri Milli Takım'ımızı masaya yatırdı

O listeyi incelerken 'vay be!' dedi herkes... Şimdi Güneş ile yakalanan genç jenerasyon sadece başarıyı düşünüyor. Yani milli forma aşkı ile sahaya çıkıyor. Kimsenin kafasında para, prim, ödül vs. yok... İşte başarının ve değişimin anahtarı bu! Helal olsun bu çocuklara...

Futbol otoriteleri Milli Takım'ımızı masaya yatırdı

TOROĞLU: Hiçbir şey tesadüf değildir. Sebepler olur, sonra sonuçlar gelir. Bir de dibe vurmadan yukarıya çıkmak zor olur. Kore-Japonya Dünya Kupası'ndan sonra Alpay'ın TFF Başkanı Ulusoy'a 'Başkan bize cip al' diye bağırması ve o günden sonra milli takımlarımızda yaşananlar. En son Fatih Terim'in de uçakta olduğu kafilede bir gazetecinin futbolcular tarafından dövülmesi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN