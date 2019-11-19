Futbol otoriteleri Milli Takım'ımızı masaya yatırdı
EURO 2020 yolunda fırtına gibi esen A Milli Takım'ımız son maçında güzel oyununu 2 golle süslemiş ve H Grubu'nu Fransa'nın ardından 23 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Önde gelen spor yazarları Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz Ay-Yıldızlılar'ın bu başarısını değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Ve başarıya ulaşabilmek için 'PARA'yı yani primi hep koz olarak kullanarak, milli forma aşkını öldürdüler. O dönemlerde aday kadroya çağrılan oyuncuların birçoğunun kafasında maç primleri vardı. Fatih Terim ile gidilen Fransa'da neler yaşandığı ortada. Oyuncular için isme göre belirlenen prim listesi... Bu liste hayal kırıklığı ile sona eren şampiyonadan sonra herkesin önüne geldi.
TOROĞLU: Hiçbir şey tesadüf değildir. Sebepler olur, sonra sonuçlar gelir. Bir de dibe vurmadan yukarıya çıkmak zor olur. Kore-Japonya Dünya Kupası'ndan sonra Alpay'ın TFF Başkanı Ulusoy'a 'Başkan bize cip al' diye bağırması ve o günden sonra milli takımlarımızda yaşananlar. En son Fatih Terim'in de uçakta olduğu kafilede bir gazetecinin futbolcular tarafından dövülmesi.