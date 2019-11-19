Futbol otoriteleri Milli Takım'ımızı masaya yatırdı

TOROĞLU: Hiçbir şey tesadüf değildir. Sebepler olur, sonra sonuçlar gelir. Bir de dibe vurmadan yukarıya çıkmak zor olur. Kore-Japonya Dünya Kupası'ndan sonra Alpay'ın TFF Başkanı Ulusoy'a 'Başkan bize cip al' diye bağırması ve o günden sonra milli takımlarımızda yaşananlar. En son Fatih Terim'in de uçakta olduğu kafilede bir gazetecinin futbolcular tarafından dövülmesi.